Qué hacer si tiene el Nequi embargado: Proceso y trámite para quitar el embargo de su cuenta en 2026

Nequi es una de las billeteras digitales más conocidas y usadas en Colombia que, para finales de 2025, contaba con más de 27 millones de usuarios, según reporte oficial, que cada día utilizan este medio para realizar sus diferentes transacciones y acciones financieras.

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Al ser una billetera digital, no se le exime el hecho de poder llegar a ser embargada en garantía de hacer valer el pago de deudas.

Dicho embargo, es una medida legal y preventiva decretada por una autoridad judicial o administrativa para asegurar el pago de una deuda dentro de sus cuentas bancarias.

¿En qué casos pueden embargarle la cuenta de Nequi?

Deudas por alimentos: los créditos alimentarios tienen prioridad legal (numeral 2 del artículo 594 del Código General del Proceso) y no están protegidos por inembargabilidad.

los créditos alimentarios tienen prioridad legal (numeral 2 del artículo 594 del Código General del Proceso) y no están protegidos por inembargabilidad. Créditos de cooperativas o fondos de empleados: pueden embargarse con un límite (máximo 50 % de la prestación, según el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo.

pueden embargarse con un límite (máximo 50 % de la prestación, según el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo. Órdenes judiciales o administrativas: puede ser por multas, impuestos o procesos judiciales. Un juez o entidad como la DIAN deben emitir la orden formal

puede ser por multas, impuestos o procesos judiciales. Un juez o entidad como la DIAN deben emitir la orden formal Embargo preventivo: antes de una sentencia definitiva, se puede congelar el dinero si hay riesgo de ocultamiento

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¿Qué significa que su cuenta de Nequi esté embargada?

Que su Nequi esté embargado quiere decir que una autoridad ordenó retener o sacar parte de la plata que tienes en la app.

Tenga en cuenta que, mientras el embargo esté activo, no podrá usar la plata en su cuenta hasta cumplir con lo que ordena el embargo o hasta que la empresa reciba la orden de desembargo.

¿Quién puede pedir el embargo de Nequi?

El embargo de su cuenta de Nequi puede venir de dos lados:

Jueces: como jueces civiles, penales, laborales, de familia, administrativos, promiscuos, municipales, tribunales, cortes o el Consejo de Estado. Ellos pueden ordenar un embargo cuando alguien te demanda porque le debes plata y se crea un proceso judicial en tu contra. Eso se llama jurisdicción ordinaria.

como jueces civiles, penales, laborales, de familia, administrativos, promiscuos, municipales, tribunales, cortes o el Consejo de Estado. Ellos pueden ordenar un embargo cuando alguien te demanda porque le debes plata y se crea un proceso judicial en tu contra. Eso se llama jurisdicción ordinaria. Entidades del Estado: como la DIAN, alcaldías, gobernaciones o secretarías de tránsito. Ellos pueden embargar si les debes impuestos, multas u otras deudas, sin necesidad de pasar por un juez. Eso se llama cobro coactivo.

¿Qué hacer si tiene su cuenta de Nequi embargada?

Revisar el motivo del embargo: consulte la orden en la Rama Judicial o la entidad que la emitió.

consulte la orden en la Rama Judicial o la entidad que la emitió. Contactar al acreedor o al juez: averigüe el monto exacto y las condiciones del embargo.

averigüe el monto exacto y las condiciones del embargo. Un abogado puede ayudarle a entender la orden de embargo, negociar con el acreedor y defender sus derechos.

Pagar o conciliar la deuda: una vez cubierta, soliciten conjuntamente el levantamiento ante la autoridad.

una vez cubierta, soliciten conjuntamente el levantamiento ante la autoridad. Confirmar el levantamiento legal: la entidad financiera (Nequi o Daviplata) exige que el juez envíe la orden formal desde su correo institucional.

la entidad financiera (Nequi o Daviplata) exige que el juez envíe la orden formal desde su correo institucional. Solicitar el desbloqueo del saldo: Una vez la entidad reciba y valide la orden, el dinero retenido se libera.

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