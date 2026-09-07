Incendio en Yumbo no logra ser controlado, se espera la llegada del Bambi Bucket

El incendio en el sector de Cerro Gordo es el más grande que ha tenido que atender el Cuerpo de Bomberos de Yumbo en las últimas horas. La conflagración tomó fuerza debido a los fuertes vientos y a la dificultad del terreno, que ha complicado las labores manuales de los organismos de socorro.

Con más de 15 horas de iniciada la conflagración, los bomberos continúan haciendo presencia en el lugar, a la espera de que llegue, en las primeras horas de la mañana de este lunes, el apoyo aéreo con el Bambi Bucket de la Fuerza Aérea. Este recurso ya fue solicitado por la Gobernación del Valle a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así lo confirmó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio Lara, quien llegó hasta el sitio para verificar la gravedad de la situación.

“Nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Yumbo, donde se han atendido cinco incendios de tipo forestal, de los cuales dos se encuentran activos, Cerro Gordo y Smurfit Capa Colombia.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo han activado protocolo Bambi Bucket para que en las primeras horas de la mañana se inicien a través de la colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana las descargas para ayudar a liquidar estos dos incendios que actualmente se encuentran activos”, recalcó el secretario Tenorio.

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Entre tanto, el capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, explicó que alrededor de 80 personas, entre bomberos de Yumbo y Cali, Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión del Riesgo y comunidad, trabajaron hasta altas horas de la noche para combatir el fuego y evitar su propagación. Sin embargo, el incendio ya ha afectado más de 120 hectáreas.

“Por parte de Bomberos tenemos trabajando una máquina escalera en el incendio forestal de Smurfit y tenemos 80 unidades trabajando en el sector de Cerro Gordo en Dapa, entre Bomberos de Yumbo, Cali, Cruz Roja, Defensa Civil, el componente operativo de Gestión de Riesgo del municipio de Yumbo. Al momento se han afectado un promedio de 120 hectáreas.

El incendio sigue fuera de control al momento, pero estamos tomando las acciones de acuerdo a estas unidades de seguridad que nos permitan ir limitando el avance del fuego”, dijo el Capitán Valencia.

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La delicada situación que vive el municipio de Yumbo también fue reportada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien escribió a través de su cuenta de X que la afectación está en verificación y que la UNGRD ya tramita apoyo aéreo.