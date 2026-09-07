Dos incendios forestales permanecen activos en Yumbo, el más grande en el sector de Cerro Gordo

Durante este domingo 6 de septiembre, los bomberos de Yumbo, la ciudad industrial del Valle del Cauca, han tenido que atender cinco incendios forestales, según informó el capitán del organismo de socorro, Alberto Valencia.

De las cinco conflagraciones, dos permanecen activas: una en el sector de Cerro Gordo y otra en La Estancia, donde el fuego alcanzó las instalaciones de la empresa Smurfit, específicamente una zona de almacenamiento de madera.

“Desde la 1:00 de la tarde hemos atendido cinco incendios uno detrás del otro, primero en el sector de Pilas de Dapa, luego en el sector de la zona industrial, posteriormente en la Estancia, el cual se pasa a la empresa Smurfit a la zona de madera, otro en El Pedregal y el que tenemos en este momento en la parte de Cerro Gordo del sector de Dapa”, dijo el capitán.

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Bomberos trabajan para evitar que el fuego avance

En el caso del incendio que afecta a Smurfit, las llamas alcanzaron dos pilas de madera. Los bomberos de Yumbo trabajan en la zona con el apoyo de una máquina escalera, con el objetivo de controlar el fuego y evitar que se propague hacia otros sectores.

Mientras que, el incendio forestal registrado en Cerro Gordo ya cuenta con la activación de apoyo de la Fuerza Aérea, mientras que desde Cali llegó una brigada forestal de bomberos para reforzar las labores de control.

También participa en la atención de la emergencia el equipo operacional de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Yumbo.

40 bomberos y organismos de socorro atienden la emergencia

En este momento, cerca de 40 unidades bomberiles trabajan en el incendio forestal de Cerro Gordo, con el apoyo de la Defensa Civil y de la comunidad del sector.

Los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en evitar que las llamas avancen hacia la zona boscosa. Otro de los límites identificados es la carretera, donde se espera que el fuego pierda intensidad, debido a que las condiciones de seguridad no permiten mantener personal operativo en ese punto.

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Por ahora, no existe un pronóstico sobre cuánto tiempo podrían extenderse las labores de control y extinción. Las condiciones ambientales son complejas, debido a la intensidad de las llamas y a los fuertes vientos que se presentan en la zona.

La comunidad también se ha unido a los organismos de socorro para apoyar las labores de atención de la emergencia.