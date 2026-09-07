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07 sep 2026 Actualizado 12:58

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Masacre en un bar de Cali: tres personas fueron asesinadas y otra quedó herida

Tres hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon indiscriminadamente contra los presentes

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Tres personas fueron asesinadas y otra resultó herida durante un ataque armado registrado en un bar del barrio Alto Nápoles, en el suroccidente de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, tres hombres ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar de manera indiscriminada, alcanzando a cuatro personas.

En el lugar murió Yoni Esteban Quinayas Armero, de 32 años. Cristhian Andrés Gallego Morcillo, de 29 años, y Ana Julieth Grijalba Hernández, de 31 años, fueron trasladados a centros asistenciales, donde posteriormente fallecieron.

Un cuarto hombre, de 32 años, resultó herido y permanece bajo atención médica.

Tras el ataque, los tres presuntos responsables huyeron en motocicletas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de la masacre, identificar a los agresores y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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