Sector avícola se moviliza para apoyar la recuperación del Valle tras el terremoto

Reisgo por falta de alimento para la cria de aves / FENAVI Eje Cafetero y Norte del Valle

Durante el XXII Congreso de Fenavi, realizado en Cali, que contó con la participación de más de 4.100 asistentes de 25 países y 320 empresas expositoras, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia anunció una campaña para apoyar a los pequeños productores y trabajadores del sector avícola afectados por el terremoto.

Se trata de Fenavitón, una iniciativa que busca recaudar recursos para contribuir a la recuperación de las familias damnificadas, especialmente aquellas vinculadas a la cadena avícola en los municipios afectados.

Lea también: Univalle se suma al diagnóstico de edificaciones afectadas por el terremoto en el Valle

Según el reporte entregado por la Gobernación del Valle del Cauca, cerca de 2.000 hectáreas del sector agrícola resultaron impactadas, con efectos principalmente en la seguridad alimentaria. Además, se reportó la muerte de 220 mil animales del sector avícola.

“En el Valle cerca de 2.000 hectáreas del sector agrícola fueron impactadas; también murieron 220 mil animales del sector avícola, y nosotros producimos el 25% del huevo de todo el país y forma parte de nuestra seguridad alimentaria. Ha sido un efecto negativo”, expresó Dilian Francisca Toro Gobernadora del Valle del Cauca mientras agradeció el apoyo de Fenavi.

El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, resaltó la importancia que tiene el sector avícola para la economía y la seguridad alimentaria del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que la región concentra el 25 % de la producción del país.

Le interesa: Presidente De la Espriella anunció $6.200 millones para recuperar Basílica de Buga tras el terremoto

A través de la Fenavitón, se espera recaudar recursos para la adquisición de materiales de construcción que permitan avanzar en los procesos de recuperación y autoconstrucción asistida en los diferentes municipios donde la actividad avícola resultó afectada.

La campaña está dirigida a todos los actores de la cadena productiva como avicultores, empresarios, proveedores y demás actores que puedan hacer aportes a este propósito.

Además, como parte de esta iniciativa, Fenavi anunció que durante el año realizará donaciones de huevo y pollo para las comunidades afectadas por el terremoto. Estas ayudas serán canalizadas a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.