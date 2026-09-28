Condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán se redujo de 45 a 41 años. Getty/Suministrada

El Tribunal Superior de Cali confirmó este lunes 28 de septiembre de 2026, en segunda instancia, la responsabilidad de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali.

La decisión ratificó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre el ciclo de violencia al que el condenado sometió a la deportista.

Ricci García atacó física, verbal y psicológicamente a su pareja, motivado por los celos, antes de causarle la muerte con un arma de fuego en su residencia, ubicada sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Tras los hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron a la vivienda, donde encontraron al hombre con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones.

Al resolver la segunda instancia, el tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía en los alegatos de conclusión de la sentencia inicial, de excluir la condena por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que Ricci García contaba con el permiso correspondiente.

En consecuencia, la Sala Penal modificó la pena impuesta inicialmente y la fijó en 41 años y 5 meses de prisión por feminicidio agravado. en audiencia de lectura de sentencia de segunda instancia.

Además, mantuvo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.