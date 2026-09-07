Gobernador Verano busca impulsar consulado de EE. UU. en Barranquilla durante visita de Marco Rubio

En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla, que se realizará mañana, martes 8 de septiembre, el gobernador Eduardo Verano solicita al presidente Abelardo de la Espriella considerar la posibilidad de incluir en las conversaciones con el alto funcionario la propuesta de establecer un consulado estadounidense en la capital del Atlántico.

“La gran tarea que tenemos todos los atlanticenses y barranquilleros es pedirle a Marco Rubio que nos abra el consulado de Estados Unidos en nuestra ciudad”, dijo el gobernador Verano.

Verano asegura que esta iniciativa es clave para el fortalecimiento de la agenda bilateral y subraya que Barranquilla y el Atlántico cuentan con condiciones estratégicas que justifican la presencia de una sede consular, dada su ubicación geográfica, infraestructura portuaria y aeroportuaria, crecimiento empresarial y dinámica académica y cultural.

“Tenemos todo para dar vida a esta iniciativa, que haría que la relación entre las dos naciones sea más fluida y fortalecería los lazos de cooperación, comercio e intercambio entre nuestros pueblos. Barranquilla está llamada a consolidarse como la capital de un Atlántico para el mundo, y un consulado estadounidense sería un paso trascendental para esa proyección internacional”, afirmó la primera autoridad del departamento.

Además, señaló que la región Caribe cuenta con un entorno propicio para recibir inversión extranjera, promover el turismo y consolidar vínculos académicos y culturales, en coherencia con su visión de un territorio más conectado y competitivo.

Ya esta propuesta había surgido

La propuesta fue presentada inicialmente por el gobernador Verano durante la visita de una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos a Barranquilla, realizada en julio de este año en la Casa Catinchi.

En ese momento, la misión estadounidense manifestó que estudiaría la posibilidad de reabrir el consulado en la ciudad, reconociendo la importancia estratégica de Barranquilla dentro de la relación bilateral.

Con la visita oficial del secretario de Estado, el gobernador considera que es el momento para que el Gobierno nacional impulse nuevamente esta iniciativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación entre ambos países y del posicionamiento internacional del Atlántico.

Esta acción se alinea con los esfuerzos del Plan de Desarrollo 2024-2027, “Atlántico para el Mundo”, que busca potenciar el papel del departamento como nodo de inversión, innovación y cooperación global.

Rubio estará de gira por América Latina entre el 8 y 11 de septiembre visitando a los mandatarios de Colombia, Ecuador y Perú.