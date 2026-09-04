¿Levantarán aranceles?: lo que está en juego para Colombia con la visita de Marco Rubio

Colombia se prepara para una visita que podría tener efectos más allá de la política. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegará al país entre el 8 y el 10 de septiembre como parte de un viaje de negocios que hará por Colombia, Ecuador y Perú.

“La visita de Héctor Elio Rubio no solo es una buena señal política, refuerza buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer para los colombianos”. Señala María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara Colombo Americana.

La visita fue confirmada este viernes por el Departamento de Estado estadounidense. Rubio se reunirá con el nuevo Gobierno colombiano para hablar de tres asuntos: la recuperación después del terremoto, la seguridad y el comercio con Estados Unidos.

“El secretario Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para reunirse con funcionarios gubernamentales y abordar el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto, el fortalecimiento de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y los beneficios de unas relaciones comerciales más profundas entre nuestros países”, comparte en la plataforma X Tommy Pigott.

¿Por qué viene Rubio a Colombia?

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales y estratégicos de Colombia. Por eso, cualquier decisión sobre seguridad, exportaciones o cooperación puede repercutir en sectores como el empleo, las empresas y las ventas de productos colombianos en el exterior.

Uno de los temas será la recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en diferentes zonas del país. Washington ya ha destinado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, además de enviar equipos de búsqueda y rescate y facilitar vuelos de transporte C-130.

La visita permitirá revisar qué apoyo adicional puede brindar Estados Unidos mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del desastre.

¿Qué significa la cooperación en seguridad?

Otro de los puntos centrales será la lucha contra el narcoterrorismo, término utilizado por el Gobierno estadounidense para referirse a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y consideradas una amenaza para la seguridad de la región.

En agosto, Estados Unidos anunció que prevé destinar 1.000 millones de dólares a un paquete de seguridad para Colombia, en coordinación con el Congreso estadounidense. La propuesta busca fortalecer la cooperación entre los dos países frente a las organizaciones narcoterroristas y ampliar capacidades de seguridad.

Por eso, el encuentro entre Rubio y De la Espriella será también una oportunidad para definir cómo avanzará esa nueva etapa de cooperación.

¿Qué pasará con los aranceles?

“Uno podría esperar que esta visita convierta las propuestas en acciones y resultados concretos. En lo económico se podría pensar en avances y anuncios sobre el comercio recíproco y un alivio arancelario” Comenta Lacouture.

Los aranceles son impuestos que se cobra a determinados productos cuando entran a otro país. Si aumenta, vender esos productos en el exterior puede resultar más costoso y afectar su competitividad.

En julio comenzaron a aplicarse nuevos aranceles estadounidenses de hasta 12,5 % para determinados productos colombianos, aunque una parte importante de la canasta exportadora quedó excluida. Entre los sectores afectados están, por ejemplo, las flores, los textiles y algunos alimentos procesados.

El Gobierno colombiano ya pidió a Washington suspender temporalmente esos aranceles. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró, después de hablar con Rubio en agosto, que existe disposición del Gobierno estadounidense para avanzar en el trámite.

Por eso, el comercio será uno de los temas que seguirá de cerca el sector privado para una eventual reducción de esas barreras podría facilitar las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos.

Colombia buscará mantener el respaldo estadounidense para la recuperación del terremoto, fortalecer la cooperación contra las organizaciones criminales y avanzar en una solución para los aranceles que afectan a parte de sus exportaciones.

Lea también: Ministerio de Agricultura fortalece alianza con Estados Unidos para impulsar el comercio

Por ahora, lo confirmado es que Rubio llega a Colombia con una agenda que mezcla emergencia, seguridad y bolsillo. Y las decisiones que salgan de esas conversaciones podrían definir buena parte de la relación entre ambos países durante los próximos meses.

“Hay un ambiente favorable en la relación y esta visita puede marcar el punto de partida para implementar una agenda y una hoja de ruta de cooperación y confianza y de entendimiento mutuo con beneficio para ambos países”, Resalta Lacouture.