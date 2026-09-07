IDEAM emite alerta roja por ola de calor en la Costa Caribe

El IDEAM emitió una alerta roja por altos índices de calor, ante las condiciones secas y la baja nubosidad que han favorecido el incremento de las temperaturas durante los últimos días.

En Barranquilla, los termómetros superaron este fin de semana los 36 grados Celsius, mientras que la sensación térmica llegó este domingo hasta los 51 grados, generando condiciones especialmente adversas para la población.

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Rodney Poveda, meteorólogo de turno del IDEAM, explicó que las temperaturas podrían mantenerse o incluso aumentar durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados Celsius.

El experto señaló que la alerta está relacionada principalmente con el prolongado tiempo seco, que ha generado condiciones favorables para que el índice de calor se eleve de manera significativa en buena parte de la región Caribe.

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Sin embargo, el panorama podría cambiar parcialmente durante esta semana. El IDEAM prevé la posibilidad de algunas lluvias asociadas al paso de una onda tropical, aunque se mantiene el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención frente a las altas temperaturas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.