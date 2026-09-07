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07 sep 2026 Actualizado 12:51

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Barranquilla

Resultados de las loterías y chances del 6 de septiembre: consulte los números ganadores

Los sorteos realizados este domingo dejaron nuevos ganadores en diferentes regiones del país. Consulte aquí los números favorecidos.

Chances y loterías

Chances y loterías / Getty Images (Getty Images)

Chances y loterías

Juan Camilo Suárez

Barranquilla
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Miles de apostadores estuvieron atentos a los sorteos de este domingo festivo, que incluyeron juegos tradicionales como Antioqueñita, Paisita, Caribeña, Sinuano, Motilón y Astro Luna. Estos fueron los resultados reportados durante la jornada.

Resultados de chances del día

  • Antioqueñita Festivo Mañana: 7814 – Serie 007
  • Chontico Día Festivo: 4086 – Serie 005
  • Paisita Festivo Día: 8949 – Serie 001
  • Culona Festivo Día: 1705
  • Sinuano Festivo Día: 6430 – Serie 006
  • Caribeña Festivo Día: 2573 – Serie 002
  • Motilón Día: 1448 – Serie 004
  • Antioqueñita Festivo Tarde: 5818 – Serie 006
  • Saman Festivo: 5717

Más información

Resultados de chances de la noche

  • Paisa Festivo Noche: 2584
  • Dorado Festivo: 9201 – Serie 000
  • Chonto Festivo: 7340 – Serie 005
  • Culona Festivo: 2653
  • Pijao Festivo: 2573 – Serie 000
  • Sinuano Festivo Noche: 5522 – Serie 008
  • Caribeña Festiva Noche: 5554 – Serie 000
  • La Fantástica Festivo: 8144 – Serie 000
  • Motilón Noche: 9262 – Serie 004
  • Cafeterito Noche Festivo: 4447 – Serie 004
  • Astro Luna: 1507 – Signo Libra

Los apostadores pueden verificar los resultados a través de los canales oficiales de cada operador y conservar sus comprobantes de apuesta para realizar cualquier proceso de reclamación en caso de resultar ganadores.

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