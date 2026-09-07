Resultados de las loterías y chances del 6 de septiembre: consulte los números ganadores

Chances y loterías / Getty Images ( Getty Images )

Miles de apostadores estuvieron atentos a los sorteos de este domingo festivo, que incluyeron juegos tradicionales como Antioqueñita, Paisita, Caribeña, Sinuano, Motilón y Astro Luna. Estos fueron los resultados reportados durante la jornada.

Resultados de chances del día

Antioqueñita Festivo Mañana: 7814 – Serie 007

Chontico Día Festivo: 4086 – Serie 005

Paisita Festivo Día: 8949 – Serie 001

Culona Festivo Día: 1705

Sinuano Festivo Día: 6430 – Serie 006

Caribeña Festivo Día: 2573 – Serie 002

Motilón Día: 1448 – Serie 004

Antioqueñita Festivo Tarde: 5818 – Serie 006

Saman Festivo: 5717

Resultados de chances de la noche

Paisa Festivo Noche: 2584

Dorado Festivo: 9201 – Serie 000

Chonto Festivo: 7340 – Serie 005

Culona Festivo: 2653

Pijao Festivo: 2573 – Serie 000

Sinuano Festivo Noche: 5522 – Serie 008

Caribeña Festiva Noche: 5554 – Serie 000

La Fantástica Festivo: 8144 – Serie 000

Motilón Noche: 9262 – Serie 004

Cafeterito Noche Festivo: 4447 – Serie 004

Astro Luna: 1507 – Signo Libra

Los apostadores pueden verificar los resultados a través de los canales oficiales de cada operador y conservar sus comprobantes de apuesta para realizar cualquier proceso de reclamación en caso de resultar ganadores.