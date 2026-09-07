Resultados de las loterías y chances del 6 de septiembre: consulte los números ganadores
Los sorteos realizados este domingo dejaron nuevos ganadores en diferentes regiones del país. Consulte aquí los números favorecidos.
Miles de apostadores estuvieron atentos a los sorteos de este domingo festivo, que incluyeron juegos tradicionales como Antioqueñita, Paisita, Caribeña, Sinuano, Motilón y Astro Luna. Estos fueron los resultados reportados durante la jornada.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del canal de noticias en WhatsApp
Resultados de chances del día
- Antioqueñita Festivo Mañana: 7814 – Serie 007
- Chontico Día Festivo: 4086 – Serie 005
- Paisita Festivo Día: 8949 – Serie 001
- Culona Festivo Día: 1705
- Sinuano Festivo Día: 6430 – Serie 006
- Caribeña Festivo Día: 2573 – Serie 002
- Motilón Día: 1448 – Serie 004
- Antioqueñita Festivo Tarde: 5818 – Serie 006
- Saman Festivo: 5717
Más información
Resultados de chances de la noche
- Paisa Festivo Noche: 2584
- Dorado Festivo: 9201 – Serie 000
- Chonto Festivo: 7340 – Serie 005
- Culona Festivo: 2653
- Pijao Festivo: 2573 – Serie 000
- Sinuano Festivo Noche: 5522 – Serie 008
- Caribeña Festiva Noche: 5554 – Serie 000
- La Fantástica Festivo: 8144 – Serie 000
- Motilón Noche: 9262 – Serie 004
- Cafeterito Noche Festivo: 4447 – Serie 004
- Astro Luna: 1507 – Signo Libra
Los apostadores pueden verificar los resultados a través de los canales oficiales de cada operador y conservar sus comprobantes de apuesta para realizar cualquier proceso de reclamación en caso de resultar ganadores.