Hidroituango opera con dos turbinas ante bajos caudales por El Niño, advirtió Federico Gutiérrez

Los efectos del fenómeno de El Niño ya impactan la generación de energía en el país. Así lo advirtió el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, quien explicó que Hidroituango actualmente opera con dos de sus cuatro turbinas instaladas, debido a los bajos niveles del embalse y a la reducción histórica de los caudales del río Cauca.

De acuerdo con el mandatario, en condiciones normales EPM puede generar cerca del 32 % de la energía del país, pero actualmente esa participación se ha reducido aproximadamente al 18 %, como consecuencia de los menores aportes de agua a los embalses.

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Uno de los principales indicadores de la situación es el comportamiento del río Cauca. Según explicó, durante anteriores fenómenos de El Niño los caudales mínimos rondaban los 450 metros cúbicos por segundo, mientras que recientemente se registraron niveles cercanos a los 180 metros cúbicos por segundo, uno de los valores más bajos históricos.

Ahorro de agua y energía

Ante este escenario, el Gobierno Nacional prepara medidas para enfrentar los efectos del fenómeno climático, que podrían extenderse hasta marzo del próximo año. Entre las principales recomendaciones está el ahorro de agua y energía, además de acciones para garantizar la estabilidad del sistema energético.

El alcalde también señaló que los próximos meses serán determinantes, debido a que aunque podrían presentarse algunas lluvias entre octubre y diciembre, persiste la preocupación por los bajos niveles de los recursos hídricos y su impacto sobre la generación eléctrica.