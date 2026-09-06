Incautan 91.3 kilos de cocaína a ‘Los Costeños’: estaban en un centro de acopio en Galapa
Esta droga estaba avaluada en más de 4.2 millones de dólares.
Las autoridades dieron a conocer que fue incautado 91.3 kilos de cocaína a ‘Los Costeños’, al interior de una vivienda en el municipio de Galapa que servía como un centro de acopio y distribución de esta organización criminal.
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“Durante el allanamiento fueron incautados 91,3 kilogramos de cocaína, distribuidos en 119 paquetes, además de maquinaria artesanal de prensado, pesas digitales, elementos para dosificación y embalaje y equipos de comunicación”, indicó la Armada Nacional a través de su cuenta en X.
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Esta droga estaba avaluada en más de 4.2 millones de dólares y se neutralizó un punto de distribución de estupefacientes y actividades de extorsión “que afectaban a comerciantes y habitantes de Galapa y el área metropolitana de Barranquilla”.
En este operativo participaron diferentes autoridades como el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.