Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 sep 2026 Actualizado 22:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Incautan 91.3 kilos de cocaína a ‘Los Costeños’: estaban en un centro de acopio en Galapa

Esta droga estaba avaluada en más de 4.2 millones de dólares.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Las autoridades dieron a conocer que fue incautado 91.3 kilos de cocaína a ‘Los Costeños’, al interior de una vivienda en el municipio de Galapa que servía como un centro de acopio y distribución de esta organización criminal.

“Durante el allanamiento fueron incautados 91,3 kilogramos de cocaína, distribuidos en 119 paquetes, además de maquinaria artesanal de prensado, pesas digitales, elementos para dosificación y embalaje y equipos de comunicación”, indicó la Armada Nacional a través de su cuenta en X.

Lea también: Entregan ayuda humanitaria a familias damnificadas tras incendio en barrio El Bosque de Barranquilla

Esta droga estaba avaluada en más de 4.2 millones de dólares y se neutralizó un punto de distribución de estupefacientes y actividades de extorsión “que afectaban a comerciantes y habitantes de Galapa y el área metropolitana de Barranquilla”.

En este operativo participaron diferentes autoridades como el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir