Comerciantes piden que no haya recortes de subsidios de energía en el Atlántico

El presidente seccional de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, Orlando Jiménez, expresó su preocupación por la posible reducción de más de 390 mil millones de pesos en subsidios de energía para el Atlántico, al considerar que esta medida podría aumentar la presión económica sobre los hogares de menores ingresos y los establecimientos comerciales de la región.

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“Este es un tema que nos preocupa bastante por el impacto que tendría en las familias de estratos 1, 2 y 3.”, señaló Jiménez.

El presidente de Undeco cuestionó además la posibilidad de establecer un cobro más alto por el kilovatio a los usuarios que superen determinados promedios de consumo, una medida que, según explicó, tendría un impacto especialmente fuerte en la Costa Caribe debido a las altas temperaturas.

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El dirigente gremial señaló que durante las temporadas de calor los equipos de refrigeración deben trabajar a mayor intensidad, tanto en los hogares como en los negocios, lo que inevitablemente incrementa el consumo de energía.

“Es difícil que un hogar o que un negocio disminuya el consumo por cuanto, entre más alta está la temperatura, los equipos de refrigeración trabajan a marcha forzada”, explicó.

Aunque Jiménez reconoció la importancia de promover políticas de ahorro energético, pidió tener en cuenta las condiciones climáticas de la región antes de establecer medidas que puedan terminar castigando a quienes registren mayores consumos.

Desde Undeco hicieron un llamado al Ministerio de Minas y Energía, la CREG y el Gobierno Nacional para que revisen las condiciones particulares de la Costa Caribe y el impacto que tendrían tanto el eventual aumento del costo del kilovatio como la reducción de los subsidios.

Jiménez advirtió que disminuir los subsidios para los estratos bajos también sería “bastante gravoso”, debido a que muchos hogares dependen de este beneficio para poder afrontar el costo del servicio.

El presidente de Undeco insistió en que cualquier decisión debe considerar la realidad económica de los consumidores residenciales y comerciales.