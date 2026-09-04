Wisin dio inicio a las clases y presentó su nuevo álbum ‘La Universidad del Perreo’

El rapero, cantante y productor discográfico puertorriqueño Wisin dio inicio a las clases con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘La Universidad del Perreo’.

“Un nuevo álbum que regresa a las raíces del reggaetón underground creado en Puerto Rico y rinde homenaje a los sonidos, artistas y códigos que sentaron las bases de un movimiento que posteriormente conquistaría al mundo”, dice el comunicado.

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¿Qué colaboraciones traerá el disco?

Los puertorriqueños Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan y Juanka El Problematik, junto al mexicano El Bogueto, son algunos de los artistas colaboradores del disco.

Incluidos artistas de la nueva generación como el colombiano Kapo, con su colaboración en “Muévelo Pa’ Mí”.

¿Cuál es su propósito?

“A través de 12 canciones, ‘La Universidad del Perreo’ propone un recorrido por la identidad sonora del reggaetón, recuperando elementos del underground puertorriqueño y reinterpretándolos desde la perspectiva de uno de los artistas que protagonizó su transformación en un fenómeno global”.

“Cada colaboración aporta una lección distinta dentro de un currículo construido alrededor del ritmo, la memoria y la evolución del movimiento urbano”.

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¿Qué más vendrá además del álbum?

Además, el concepto del disco continuará desarrollándose mediante cursos, proyectos y experiencias que permitirán a sus integrantes participar en diversas actividades, obtener certificados oficiales y acceder a eventos y oportunidades reservadas para quienes formen parte de la comunidad que ya supera los 2 millones de estudiantes matriculados.

“Con La Universidad del Perreo, Wisin no solo revisita el sonido que marcó sus comienzos, sino que reivindica la aportación de Puerto Rico como cuna del reggaetón y reconoce a quienes impartieron las primeras lecciones de un género que pasó del underground a convertirse en uno de los movimientos culturales de mayor alcance internacional”, finaliza el comunicado.