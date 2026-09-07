“El Dios del Trap Latino”, Anuel AA, regresa a Colombia. ¿Cuándo y dónde se presentará?

Este lunes se conoció que el rapero y cantante puertorriqueño Anuel AA regresará a Colombia para un concierto en Bogotá.

¿Cuándo y dónde se estará presentando Anuel?

Anuel se presentará el 21 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

¿Cuándo fue la última vez que cantó en Colombia?

Ya se había presentado hace poco menos de un año, también en la capital, en el Movistar Arena el 24 de octubre de 2025.

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También estuvo en 2019 con su gira ‘Culpables Tour’, en compañía de Karol G.

¿Quién es Anuel AA?

A menudo apodado “El Dios del Trap Latino” por él mismo y por importantes artistas latinos, su música suele incluir samples e interpolaciones de canciones populares de su juventud.

Se le considera una figura controvertida en la escena musical latina debido a sus problemas legales y sus disputas con otros raperos puertorriqueños como Cosculluela, Ivy Queen y Arcángel, así como con el rapero estadounidense 6ix9ine.

Criado en Carolina, Puerto Rico, comenzó a grabar música a los catorce años y a publicarla en línea cuatro años después, en 2014, antes de firmar con la división latina de Maybach Music Group, el sello discográfico del también rapero estadounidense Rick Ross.

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Su mixtape de 2016, ‘Real Hasta la Muerte’, tuvo buena acogida, pero su éxito se vio truncado ese mismo año por una condena de 30 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego en Puerto Rico.

Grabó la totalidad de su álbum debut durante su encarcelamiento, periodo en el que su género musical experimentó un auge de popularidad.

Anuel AA lanzó su álbum debut, también titulado ‘Real Hasta la Muerte’, el 17 de julio de 2018, día en que salió de prisión.