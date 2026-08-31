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31 ago 2026 Actualizado 14:44

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Primer bombardeo contra disidencias de ‘Mordisco’: verifican si ‘El Tigre’ está entre los muertos

Grupos Armados | Foto: Colprensa

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El primer bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ continúa a esta hora en el Guaviare. Las autoridades investigan si alias ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un balance preliminar de 8 guerrilleros muertos, 3 capturados y 2 integrantes que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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