Primer bombardeo contra disidencias de ‘Mordisco’: verifican si ‘El Tigre’ está entre los muertos

El primer bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ continúa a esta hora en el Guaviare. Las autoridades investigan si alias ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un balance preliminar de 8 guerrilleros muertos, 3 capturados y 2 integrantes que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada.

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