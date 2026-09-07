Policía reporta 22 capturas y la incautación de más de 700 gramos de estupefacientes en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta entregó un balance de las operaciones realizadas durante la última semana, de acuerdo con el informe, 15 de las capturas se realizaron en flagrancia, mientras que las otras siete fueron efectuadas mediante orden judicial.

Durante los procedimientos también fueron incautadas dos armas de fuego y 17 armas cortopunzantes, como parte de las acciones encaminadas a prevenir hechos delictivos y alteraciones de la convivencia.

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“Estos resultados ratifican el trabajo articulado con la comunidad y las autoridades del Distrito. Los invitamos a seguir denunciando a través de la línea 123, para continuar entregando estos resultados.” Agregó el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.