Declaran ‘muerte política‘ de Mary Anne Perdomo, de Santander, por indebida destinación de recursos

El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por Santander Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, al determinar que incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos relacionada con el funcionamiento de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La decisión está relacionada con la contratación de una persona que, según estableció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, no habría ejercido realmente las funciones para las que fue vinculada a la UTL de la congresista.

El caso se originó después de que una funcionaria que hacía parte de la UTL fuera retirada del servicio. Posteriormente, fue designada en su reemplazo una persona perteneciente al entorno familiar de la exfuncionaria.

Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que quien apareció formalmente vinculada al cargo no desempeñó las labores asignadas y que, en la práctica, esas funciones continuaron siendo realizadas por la antigua asistente, quien ya no tenía un vínculo laboral vigente con la Cámara de Representantes.

La Sala analizó diferentes elementos para llegar a esa conclusión. Entre ellos estuvieron los registros de ingreso y salida de las instalaciones del Congreso, las comunicaciones institucionales de la oficina, la ausencia de productos de trabajo que pudieran atribuirse a la persona nombrada y el destino que tuvo el salario recibido.

De acuerdo con el fallo, todas estas pruebas apuntaron en una misma dirección: la persona que figuraba formalmente en el cargo no estaba ejerciendo las funciones y la remuneración terminó siendo recibida por su familiar, quien no pertenecía formalmente a la UTL.

La regla que fijó el Consejo de Estado

Además de resolver el caso de la representante, la Sala Plena estableció una regla sobre el uso de los recursos destinados a las Unidades de Trabajo Legislativo.

El Consejo de Estado señaló que la indebida destinación de recursos públicos se configura desde el momento en que se designa a una persona que no está legitimada para recibir la remuneración.

En otras palabras, explicó la corporación, la pérdida de investidura no se produce simplemente porque exista una deficiente supervisión del trabajo de una UTL o porque se hayan expedido certificaciones de manera descuidada.

“La destinación indebida se consuma desde el momento en que se ha designado a quien no está legitimado para recibir la remuneración”, precisó la Sala.

Así, el Consejo de Estado consideró que el problema central no estuvo únicamente en la falta de control sobre las funciones de la UTL, sino en que los recursos públicos fueron destinados a remunerar formalmente a una persona que no desempeñaba el cargo para el cual había sido nombrada.

Con esta decisión, queda en firme la pérdida de investidura de Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara por Santander.

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