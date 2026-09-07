Consejo de Estado decreta pérdida de investidura de concejal de Villa de Leyva

Juan David Bermúdez Vergara, había sido elegido como concejal de Villa de Leyva para el periodo 2024-2027.

Villa de Leyva

La Sección Primera del Consejo de Estado determinó que el concejal incurrió en una causal de inhabilidad prevista en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, debido a que su padre era representante legal de una entidad encargada de prestar servicios públicos domiciliarios en el municipio.

La corporación consideró que Bermúdez Vergara no actuó con la diligencia necesaria para verificar si existía alguna circunstancia que le impidiera aspirar al cargo.

“La Sala reitera que, aunque al parecer existe una relación de enemistad por parte del demandado con su padre por una disputa familiar sobre una empresa, esta circunstancia no lo exonera del deber legal que le asistía de actuar con diligencia”.

El Consejo de Estado calificó la conducta como culpa grave y señaló que la disputa familiar no lo eximía de conocer las normas sobre inhabilidades.

“La culpa evidenciada en este proceso es la grave ya que el accionado no obró con el cuidado mínimo requerido ni efectuó ninguna conducta diligente para no haber incurrido en la causal de inhabilidad”.

La alta corte también descartó que un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública pudiera servir como asesoría suficiente para justificar la inscripción del concejal.

Finalmente, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 11 de marzo de 2025 y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura de Bermúdez Vergara.

“SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Juan David Bermúdez Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva para el período 2024-2027”.

El expediente deberá regresar al Tribunal de origen una vez la providencia quede ejecutoriada.