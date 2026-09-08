Incendio forestal en San Miguel de Sema consumió seis hectáreas y puso en riesgo viviendas

El incendio forestal afectó seis hectáreas y puso en riesgo a dos viviendas / Foto: Alcaldía de San Miguel de Sema.

San Miguel de Sema

Un incendio forestal registrado el domingo en la vereda Hato Viejo, del municipio de San Miguel de Sema, dejó afectadas aproximadamente seis hectáreas de bosque de pino y vegetación natural. La emergencia, que fue reportada alrededor de las 5:00 de la tarde, obligó a activar los protocolos de atención y evacuación ante el riesgo que representaban las llamas para dos viviendas cercanas.

De acuerdo con el alcalde de San Miguel de Sema, Mario José Ávila, la emergencia se habría originado por una quema realizada pese a las restricciones existentes en el municipio, que ya se encontraba en alerta amarilla debido a las condiciones de la temporada.

“Según manifiesta la comunidad fue provocado un incendio que afectó 6 hectáreas de bosque de pino, bosque de acacio y bosque natural. Es una situación bastante preocupante, teniendo en cuenta que nosotros ya habíamos activado la alerta amarilla y se le había comentado a la comunidad que se habían prohibido las quemas”.

La magnitud del incendio obligó a la intervención de los organismos de socorro durante varias horas. Bomberos y autoridades trabajaron durante toda la noche del domingo y, según el mandatario, hacia las 2:30 de la madrugada del lunes lograron controlar las llamas.

“Teníamos dos viviendas cercanas con bastante riesgo, por lo cual nos tocó activar todos los protocolos de evacuación para evitar cualquier situación. Con bomberos logramos trabajar, duramos toda la noche y más o menos sobre las 2:30 de la mañana ya logramos controlar el incendio”.

Aunque el fuego fue controlado, durante la jornada siguiente continuaron las labores en terreno para apagar algunos focos que permanecían activos y realizar seguimiento a la zona afectada, con presencia de los bomberos y de la autoridad ambiental.

El alcalde señaló que ya se adelanta un proceso investigativo para establecer quiénes serían los responsables de la quema que habría provocado el incendio. La comunidad, según indicó, habría entregado información sobre las personas que presuntamente estaban realizando estas actividades.

“Nosotros ya estamos haciendo todo el proceso investigativo, ya estamos esperando también el informe de bomberos. Inclusive la misma comunidad manifiesta los nombres de las personas que estaban realizando esas quemas y, obviamente, hay un ordenamiento jurídico y unas sanciones”.

Ávila aseguró que la administración municipal adelantará las actuaciones que estén dentro de sus competencias y remitirá la información a las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Iniciaremos todas las investigaciones a que haya lugar y de imponer las sanciones que nos correspondan por competencias municipales y remitir obviamente a las autoridades competentes lo que corresponda, porque nosotros no podemos permitir que se ponga en riesgo la fauna y la flora en nuestro municipio”.

Uno de los mayores riesgos durante la emergencia estuvo relacionado con la cercanía del incendio a las viviendas. Según el alcalde, las llamas llegaron aproximadamente a 100 metros de dos casas y alcanzaron una altura superior a los 10 metros, debido a la presencia de pino en el área afectada.

La Alcaldía reiteró el llamado a la comunidad de San Miguel de Sema a acatar las restricciones frente a las quemas, especialmente ante las condiciones de viento que pueden facilitar la propagación de las llamas.