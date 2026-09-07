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07 sep 2026 Actualizado 22:46

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Tunja

Procuraduría formula cargos contra concejala de Tunja por presunto trato irrespetuoso al alcalde

La investigación disciplinaria se originó por una expresión que Laura Elena Silva Roldán habría utilizado durante una sesión del Concejo. El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como falta grave a título de dolo.

Procuraduría formula cargos contra concejala de Tunja por presunto trato irrespetuoso al alcalde

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la concejala de Tunja, Laura Elena Silva Roldán, por presunto trato irrespetuoso al alcalde de la ciudad durante una sesión ordinaria del Concejo.

Según el Ministerio Público, la cabildante habría utilizado una expresión vulgar y ofensiva contra el mandatario, durante un debate sobre temas de la administración municipal.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá aclaró que no se cuestionan sus posiciones políticas ni sus críticas a la gestión del alcalde, sino la forma en que se habría referido a él. La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave, a título de dolo.

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