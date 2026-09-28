Afectaciones en escuela de Puerto Boyacá tras fuerte vendaval

Una vivienda contigua al plantel educativo también presentó daños y será beneficiada con ayudas humanitarias. / Imagen: La Tribuna

Puerto Boyacá

Un fuerte vendaval registrado durante la madrugada del domingo dejó afectaciones en la Institución Educativa Guanegro sede en la vereda Las Pavitas, en Puerto Boyacá. El fenómeno también ocasionó daños en una vivienda ubicada junto al plantel educativo. No se reportaron personas heridas.

La secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Puerto Boyacá, Angélica Alexandra Rubiano Gutiérrez, explicó en Caracol Radio que, tras el reporte realizado por habitantes de la vereda Agua Negro, se realizó una visita al sector para verificar las condiciones.

“Se reportaron por parte de la comunidad de la vereda Agua Negro unas afectaciones en la institución educativa de la vereda Las Pavitas. Hicimos el desplazamiento con el equipo de Gestión del Riesgo y encontramos una afectación a la infraestructura de la escuela”, indicó.

Rubiano Gutiérrez señaló que, pese a la fuerza del evento, no se presentaron pérdidas humanas. “Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana, solamente unas afectaciones por este evento natural”, manifestó.

Según la secretaria, la principal afectación en la institución educativa corresponde al techo. Además, una vivienda contigua al colegio también resultó afectada y ya fue objeto de una evaluación para establecer los daños y determinar las ayudas que serán entregadas a la familia.

“Solamente fue afectada la parte del techo de la infraestructura de la escuela y una sola vivienda que quedaba ahí contigua a la escuela, la cual también ya fue evaluada en los daños para poder hacer la entrega de las ayudas humanitarias pertinentes para el restablecimiento de la vivienda”, explicó.

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Estudiantes tendrán jornada de limpieza

Frente a la situación de los estudiantes, la secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana confirmó que se analizarán alternativas mientras se adelantan las reparaciones.

“Este lunes tendremos reunión con la escuela de padres y el rector de la institución educativa y la Secretaría de Desarrollo Social para identificar cuál va a ser el plan de contingencia que se va a adelantar”, señaló.

La funcionaria explicó que el objetivo es intervenir rápidamente la infraestructura para que los estudiantes puedan regresar a sus actividades académicas.

“Con el fin de poder reparar estas instalaciones rápidamente y que los niños puedan regresar a sus clases normalmente”, agregó.

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Por ahora, los estudiantes no tendrán clases presenciales. De acuerdo con la secretaria, está programada una jornada de limpieza con los padres de familia y los niños, en la que también se revisará nuevamente el est ado de la institución.

“Ya se evaluará la situación desde el momento en que se pueda restablecer inmediatamente la parte superior del techo de la infraestructura. Ya quedaría habilitada para poder garantizar la continuidad de las clases de los niños de este sector”, dijo.