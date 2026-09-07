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07 sep 2026 Actualizado 18:58

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Checo Acosta desmiente rumores sobre la salud de Alci Acosta y confirma recuperación positiva

El cantante aseguró que su padre continúa bajo atención médica en la Clínica La Misericordia y pidió no difundir información falsa sobre su estado de salud.

Instagram: Checoacosta

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Valentina Utria

Barranquilla
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El cantante Checo Acosta entregó un nuevo reporte sobre el estado de salud de su padre, el maestro Alci Acosta, y desmintió las versiones que habían circulado en redes sociales sobre una supuesta complicación médica del reconocido intérprete.

A través de un video publicado este lunes, Checo confirmó que su padre permanece en la Clínica La Misericordia y que continúa evolucionando de manera favorable, mientras recibe atención por parte del equipo médico.

“Mi papá sigue recuperándose”

El artista cuestionó la difusión de información falsa y pidió responsabilidad al momento de compartir contenidos relacionados con la salud del maestro Alci Acosta.

Me parece irrespetuoso que salgan noticias falsas sin verificar. La información oficial solamente la entrega la clínica y nuestro equipo de redes sociales”, afirmó Checo Acosta.

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Familia agradeció las muestras de cariño de los seguidores

Checo Acosta también destacó los mensajes de apoyo y las oraciones que han enviado los seguidores del maestro, quienes han estado atentos a su evolución.

El cantante señaló que, si el proceso continúa avanzando de manera positiva, su padre podría pasar a habitación en las próximas horas, como parte de su recuperación.

Gracias a todos por sus mensajes, por sus oraciones y por estar pendientes de mi papá. Seguimos confiando en que todo va a salir bien”, expresó.

La familia reiteró el llamado a consultar únicamente los canales oficiales para conocer información sobre la salud del maestro Alci Acosta.

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