Un escolta que trabajaba para la UNP murió en un accidente de tránsito en la vía a Urabá

Urabá- Antioquia

En las últimas horas se reportó un accidente de tránsito entre Dabeiba y Mutatá en la vereda Tascón, departamento de Antioquia. Un hombre murió en el sitio por la gravedad de las heridas.

Según el reporte de algunos compañeros, la víctima identificada como Eugenio Alejandro Barol Marín se desempeñaba como escolta supervisor de la empresa Prosegur para la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la subregión del Urabá; se movilizaba en una motocicleta de placas GTW 17C cuando sufrió un accidente, al parecer, con otro vehículo.

Transeúntes que pasaban por el lugar llegaron al sitio y reportaron el siniestro a las autoridades y, gracias al carné de la empresa que portaba en el momento, fue identificado.

Al momento de la publicación las autoridades se dirigen al lugar para realizar la inspección técnica al cuerpo y comenzar la investigación del caso y determinar cuáles fueron las causas del siniestro e indagar sobre las responsabilidades de terceros.