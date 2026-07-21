Capturaron en Medellín a un neerlandés con circular roja de Interpol por narcotráfico

Medellín

Un neerlandés de 50 años fue capturado en Medellín luego de ser identificado como requerido por las autoridades de los Países Bajos mediante una Circular Roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.

El procedimiento fue realizado por oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia, quienes actuaron tras recibir una alerta emitida por los sistemas de información de la entidad. La operación se desarrolló en la Terminal del Norte de Medellín, donde el extranjero arribó en un bus de la empresa Expreso Brasilia procedente de Barranquilla.

Durante la verificación de identidad, los funcionarios confirmaron que sobre el hombre pesaba una orden de captura internacional vigente. De inmediato, se activaron los protocolos de cooperación judicial y se coordinó su entrega a las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades también establecieron que el extranjero se encontraba en Colombia en condición migratoria irregular, situación detectada durante las verificaciones adelantadas por Migración Colombia.

“Una vez verificada su identidad y confirmado el requerimiento internacional, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondientes, en el marco de los protocolos de cooperación internacional” señaló Paola Salazar, Directora Regional Antioquia Chocó Migración Colombia.

Otras capturas a extranjeros

Migración Colombia informó que, desde agosto de 2022, la Regional Antioquia–Chocó ha dejado a disposición de las autoridades a más de 230 personas requeridas por diferentes delitos o con procesos judiciales vigentes, fortaleciendo así la seguridad, la cooperación internacional y el cumplimiento de la ley.

La entidad reiteró que el uso de herramientas tecnológicas y la articulación con organismos nacionales e internacionales continúan siendo fundamentales para ubicar personas buscadas por la justicia y prevenir que el territorio colombiano sea utilizado como refugio por delincuentes con requerimientos judiciales en otros países.