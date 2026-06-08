Ciudadano holandés con circular roja fue capturado en Medellín: era buscado por narcotráfico

Un nueva captura por parte de las autoridades de Migración Colombia se dio en la ciudad de Medellín. Se trata de un ciudadano holandés que tenía activa una circula roja de Interpol.

El hombre era buscado por las autoridades de Países Bajos por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Según información de las autoridades requirentes, el ciudadano sería el presunto coordinador y financiador de una red trasnacional de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia.

¿Cómo fue su captura en Colombia?

El ciudadano extranjero habría entrado a Colombia el pasado 3 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, teniendo en cuenta que la alerta por la circular roja de Interpol, fue activada el 5 de junio, dos días después de su ingreso al país.

Sin embargo, una vez fueron notificadas las autoridades en Colombia, los sistemas de alerta lo detectado en un hotel de la ciudad de Medellin, donde fue capturado en las últimas horas.

El ciudadano extranjero de nacionalidad holandesa, fue dejado a disposición de la Policía Nacional.