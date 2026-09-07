Campanas de las iglesias de Cali sonarán en homenaje a las víctimas del terremoto

Cali

Este jueves 10 de septiembre, Cali rendirá homenaje a las víctimas del terremoto, cuando se cumple un mes de esta tragedia que golpeó al país y dejó graves afectaciones, principalmente en el Valle del Cauca.

Como parte de esta jornada, las campanas de todas las iglesias de la ciudad sonarán para recordar a las 154 personas que perdieron la vida y acompañar a las familias damnificadas, así como a toda la ciudadanía caleña que vivió esta emergencia.

Esta manifestación de solidaridad será a las 7:34 de la mañana, hora exacta en la que ocurrió el terremoto del pasado 10 de agosto y se extenderá durante 90 segundos, el tiempo que duró el movimiento telúrico.

“La invitación que hacemos a los caleños es que ese día, a esa hora, paren donde están. Que paren los carros en la vía, que se frene completamente el tráfico durante 90 segundos, además piten en sus carros y recordemos los caleños este momento”, indicó el alcalde de Cali Alejandro Eder.

Esta tragedia también dejó más de 45 mil familias damnificadas, centenares de heridos, 42 animales de compañía fallecidos, 24 edificaciones con colapso total y 505 con colapso parcial verificado. Pero en medio del dolor también surgió una infinidad de gestos de solidaridad. Hoy, Cali avanza en un largo camino para levantarse, sanar sus heridas y reconstruirse.