Deportivo Cali busca en Medellín su clasificación a los cuartos de la Copa BetPlay

El Deportivo Cali afronta esta noche un nuevo reto en la Copa BetPlay. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel visita a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot a las 8:15 pm en una llave que definirá en un solo partido al clasificado a los cuartos de final.

La modificación del formato de competencia, adoptada por la Dimayor tras el terremoto que afectó al país y ante la dificultad para disponer de algunos escenarios deportivos, hizo que los octavos y los cuartos de final pasaran a disputarse a partido único. Además, la localía quedó en manos del equipo mejor ubicado en la tabla de reclasificación, condición que favoreció a Nacional para este compromiso.

Así, el Cali tendrá que buscar su clasificación como visitante y, en caso de que el encuentro termine empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá desde el punto penal.

El equipo vallecaucano llega a este compromiso con la necesidad de conseguir un resultado que le permita cambiar el ambiente después de un comienzo irregular en la Liga BetPlay. Actualmente ocupa la duodécima posición con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Para este compromiso, Rafael Dudamel viajó a Medellín con una nómina de 23 jugadores, entre ellos nombres como Gustavo Cuéllar, Nicolás Benedetti, Emanuel Reynoso, Eduard Bello, Avilés Hurtado, Carlos Bacca y Johan Martínez, además de Pedro Gallese y Fabián Viáfara.

El Deportivo Cali tiene un título de Copa BetPlay, conseguido en 2010, y ahora buscará dar un paso más hacia una nueva posibilidad de luchar por el trofeo. El vencedor de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al ganador del partido entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín.