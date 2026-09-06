Primera dama de Cali y de la Nación liderarán estrategia de acompañamiento emocional a damnificados

Durante el encuentro con las familias en el barrio Cuarto de Legua, el presidente Abelardo de la Espriella destacó que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto no debe limitarse a la recuperación de la infraestructura, sino que también debe contemplar el acompañamiento emocional de las víctimas.

El mandatario anunció que la primera dama de Cali, Taliana Vargas, y la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, trabajarán conjuntamente en una estrategia de acompañamiento para las familias que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

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“Y para eso la primera dama de Cali, Taliana Vargas y la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, van a organizar una gerencia para la reconstrucción espiritual de esta tragedia que hoy enluta y marca a todos los colombianos, de verdad que nos ha tocado profundamente eso”, puntualizó el presidente.

Abelardo De La Espriella también explicó que, esta estrategia busca llevar a los territorios talleres y espacios de acompañamiento que ya se vienen desarrollando a través de una iniciativa de la primera dama de la Nación. “Ya la primera dama lo venía haciendo a través de una línea nacional y una página web y ahorita vamos a unir esfuerzos para traer talleres a los territorios”.

La primera dama de Cali, Taliana Vargas, señaló que para la ciudad representa un honor participar en esta iniciativa y que el objetivo es llevar el acompañamiento directamente a las comunidades afectadas.

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Taliana Vargas explicó que la estrategia contempla fortalecer desde las regiones la iniciativa Un Corazón Contigo, con talleres de duelo dirigidos a las personas afectadas por la tragedia.

“Es una iniciativa de la primera dama, un corazón contigo.com que vamos a fortalecerlo desde las regiones, desde territorios con talleres de duelo para todas las víctimas. Es muy importante sanar el alma para poder seguir y combatir el duelo de la manera correcta, enfrentándolo para que más adelante no traigan las consecuencias dolorosas que una tragedia como estas pueden traer.

Entonces, estaremos trabajando de la mano con la primera dama para llegar directamente a cada barrio con talleres de duelo en específico", dijo Taliana.