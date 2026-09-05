Video: Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a Richard Ríos a la Liga saudí con cariñoso saludo

Apenas días después de haber sido anunciado su préstamo a Al Ittihad de Arabia Saudita, procedente del Benfica, Richard Ríos tuvo su debut en la Liga saudí nada más y nada menos que contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El juego, por la fecha 5, terminó con victoria por 2-1 para los del colombiano y compañía.

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El encuentro de Richard Ríos con Cristiano Ronaldo

En la previa del encuentro, al momento de salir al campo a realizar ejercicios precompetitivos, el portugués y el colombiano coincidieron en el túnes de los vestuarios. Ríos se acerca a Ronaldo y este algo le dice, al parecer le da una bienvenida y el antioqueño le devuelve el saludo.

Ambos jugadores ya se habían conocido el pasado 27 de junio, cuando por el Mundial 2026 Colombia y Portugal se enfrentaron en la fecha 2 del Grupo K en un duelo que terminó 0-0.

El debut de Ríos con Al Ittihad

Ríos empezó el encuentro siendo suplente y desde el banco vio cómo su equipo ya ganaba 2-0 a los 22 minutos gracias al doblete de George Ilenikhena. Al 36 descontó Al Nassr con una anotación de Angelo y la asistencia de Cristiano Ronaldo.

Ríos ingresó al minuto 46 en reemplazo de Mukhtar Ali, quien sintió un dolor muscular al final del primer tiempo. El antioqueño se encargó de la zona del doble pivote junto con Dion Lopy y terminó obteniendo un puntaje de 7.1 según Sofascore.

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Según el grado de la lesión de Ali, es posible que Ríos sea titular en el próximo encuentro de su equipo, cuando Al Ittihad se mida ante Al Feiha por la fecha 6 el próximo martes 8 de septiembre.

Ríos, con la puerta abierta para regresar a Benfica

El volante de 26 años, quien llegó hace poco más de un año como la compra más alta en la historia del equipo portugués, terminó saliendo cedido en condición de cesión hasta mediados de 2027, cuando deberá volver al cuadro de Lisboa, ya que no hay opción de compra. El entrenador, Marco Silva, aseguró que la decisión fue netamente personal del jugador.

“Desde el momento en que es jugador nuestro, siempre es posible su regreso. No tuve absolutamente ninguna conversación con él en la que dijera que no podría volver. En absoluto. Tuvimos buenas conversaciones. Cabe destacar cómo habló con ustedes, porque nunca escuchó de mi boca que no contara con él para este año”, dijo técnico de Benfica.

“Llegó más tarde y sabía que iba a ser difícil; fuimos a buscar a otro jugador para la zona central, que fue Palhinha. Nos quedamos con tres jugadores para la posición de “8” —Fredrik, Ríos y Barreiro— y Ríos estaba al tanto de esta situación. En cuanto a la cesión, fue una decisión personal”, agregó.







