Gloria Gaynor cumple 83 años: así nació el éxito que convirtió ‘I Will Survive’ en un himno

Este 7 de septiembre, Gloria Gaynor cumple 83 años, una fecha que lleva nuevamente la atención sobre la carrera de una de las grandes voces de la música disco y, especialmente, sobre la canción que la convirtió en un referente mundial: ‘I Will Survive’.

Gaynor nació como Gloria Fowles el 7 de septiembre de 1943 en Newark, Nueva Jersey. Su carrera comenzó durante los años 60, cuando se vinculó a la banda Soul Satisfiers. En 1965 lanzó su primer sencillo, ‘She’ll Be Sorry / Let Me Go, Baby’.

Sin embargo, el reconocimiento internacional llegaría años después. En 1978 lanzó ‘I Will Survive’, una canción que rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la era disco.

El tema cuenta la historia de una mujer que enfrenta el final de una relación y descubre que puede continuar con su vida por cuenta propia. Ese mensaje de independencia, fortaleza y superación hizo que la canción trascendiera las pistas de baile y se convirtiera en un himno para varias generaciones.

‘I Will Survive’ no fue el único éxito de Gaynor. La artista también alcanzó gran popularidad con ‘Never Can Say Goodbye’, versión del tema de The Jackson 5, y posteriormente con ‘I Am What I Am’, otra canción reconocida por su mensaje de identidad y confianza.

Su música también llegó con fuerza a Latinoamérica. En 1980, Gloria Gaynor se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde conquistó al público con sus principales canciones.

A lo largo de su carrera, la cantante se consolidó como una de las figuras más importantes de la música disco. Su legado incluso fue reconocido en 2005, cuando ingresó al Salón de la Fama de la Música Dance.

A sus 83 años, Gloria Gaynor sigue ligada a una canción que, más de cuatro décadas después, continúa sonando como un mensaje de fuerza: ‘I Will Survive’.