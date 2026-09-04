Miley Cyrus estrena sencillo y video para “Bass Persuades”, el primer anticipo de su nuevo álbum

La cantautora y actriz estadounidense Miley Cyrus lanzó el sencillo y el video de “Bass Persuades”, el tema principal de su décimo álbum de estudio.

¿Cómo es la nueva canción de Miley?

La canción ha sido descrita como dance-pop y post-punk en la que Cyrus anima a sus fanáticos a dejar sus teléfonos y bailar.

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Para ‘Bass Persuades’, que incluye 10 temas, Cyrus abandonó su apellido.

A principios de esta semana, reveló el título y la portada del álbum, explicando su misión en las redes sociales escribiendo:

“La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte”, escribió.

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“Con el corazón lleno, con dolor, cada parte de la vida en el medio. Eso es lo que significa el título para mí. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Sinceramente espero que les guste este álbum”, expresó.

Cyrus también anunció su gran regreso a los escenarios con dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles los días 16 y 18 de octubre.