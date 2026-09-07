Apple presenta los nuevos iPhone 18 ¿Cómo seguir EN VIVO el lanzamiento? Hora, fecha y link oficial

En uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la tecnología, el miércoles 09 de septiembre Apple lanza el iPhone 18 y sus versiones Pro y Pro Max, el modelo e y la versión Air, además del nuevo dispositivo móvil plegable.

Fecha y hora del lanzamiento del iPhone 18: Link de la transmisión

Según informa la página oficial de Apple en Colombia, las personas podrán seguir la transmisión del lanzamiento del nuevo iPhone desde las 12:00 del mediodía.

Todas las personas interesadas en conocer todos los nuevos productos de Apple podrán seguir la transmisión a través del canal oficial de la marca:

¿Qué novedades trae el iPhone 18 y sus versiones Pro y Pro Max?

El diseño del iPhone 18 sería similar a su antecesor, el 17 y sus versiones pro. Para este nuevo lanzamiento se espera que se mantenga el aluminio como el material principal para su fabricación.

De otro lado, los cambios principales en su diseño serán:

Una isla dinámica más pequeña.

Colores

Pantalla con mayor espacio.

Disminuiría la diferencia de color entre el cristal de la pantalla y su marco de aluminio.

La cámara tendría una apertura variable, mejorando notablemente los videos y fotos. Este podría ajustarse de forma manual para controlar la entrada de luz al dispositivo.

Colores del iPhone 18, Pro y Pro Máx

Según algunas versiones filtradas, el tono cereza oscuro será la gran revelación de la marca para acompañar el iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max. No obstante, colores más tradicionales como gris, plata y azul niebla también estarán presentes.

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¿Cuándo sale a la venta el iPhone 18 y sus versiones Pro?

Según Forbes Colombia, si no hay ninguna novedad en el calendario de Apple, el iPhone 18, el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable, estarían a la venta el viernes 18 de septiembre.

Precio del iPhone 18 en Colombia

Desde la compañía advirtieron que, con el auge de la inteligencia artificial, el incrementó en el costo de los chips de memoria DRAM y NAND (RAM y de almacenamiento) se verá reflejado en el costo del nuevo iPhone.

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Así las cosas, se espera un alza de alrededor de los 270 dólares, según la firma TechInsights citados por The Wall Street Journal.

Cabe recordar que el precio del iPhone 18 aún no está confirmado. Además, para Colombia los impuestos incrementarían aún más su valor.