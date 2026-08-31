¿Cuánto podría costar el iPhone 18 Pro Max en Colombia? Proyecciones del precio en dólares

Se acerca el lanzamiento de la nueva generación de celulares y productos de Apple. Y es que se conoció que el iPhone 18 y sus versiones Pro y Pro Max serán oficialmente presentados el miércoles, 9 de septiembre, en el evento que se realizará en el Steve Jobs Theater de California.

En medio de la presentación también se anunciarían lo que serían los precios, en dólares, de esta nueva gama de dispositivos de la reconocida empresa norteamericana.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

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¿Cuándo saldría a la venta el iPhone 18?

Según Forbes Colombia, y si no hay ninguna novedad en el calendario de Apple, los nuevos celulares de la compañía, el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable, estarían a la venta el viernes de la semana posterior a la presentación, es decir, el 18 de septiembre.

Cabe recordar que, tal como explica la misma revista, la versión estándar del iPhone 18 se estrene en la primavera del 2027 con un evento propio de su gama.

El primer iPhone plegable de la historia de la empresa

Se espera que para este 2026, Apple presente un teléfono no propio de su línea: un iPhone plegable.

Este dispositivo sería muy similar a un iPad Mini al desplegarse totalmente y no tendrá colores llamativos como las otras versiones, por lo que se habla de que saldría al mercado en colores neutros como el plateado, blanco o índigo.

Este contaría con dos cámaras posteriores, una ideal para selfies.

Sistema operativo de los nuevos iPhone 18

Apple confirmó que los próximos iPhones, es decir las gamas del 18, ya irán con el sistema operativo iOS 27.

La actualización de este sistema para los demás celulares anteriores al 18 llegarán entre el 14 y 15 de septiembre, según explicó la revista Forbes.

¿Cuánto podría costar el iPhone 18 Pro Max en Colombia?

Tim Cook, quien será presidente ejecutivo de la compañía desde el 1 de septiembre, y será sucedido por John Ternus como CEO, advirtió que el auge de la inteligencia artificial incrementó el costo de los chips de memoria DRAM y NAND (RAM y de almacenamiento), lo que impactará directamente en el precio final del iPhone 18 y sus versiones Pro y Pro Max.

“Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”, afirmó.

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Ahora, aunque no hay un precio ya confirmado ni aproximado, sí se espera que para que Apple mantenga su margen bruto del 50%, necesitaría incrementar el nuevo iPhone en 270 dólares, según indicó la firma TechInsights citados por The Wall Street Journal.

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