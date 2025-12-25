iPhone 18: Apple sorprende a todos con inesperada alianza con su competencia más grande

Pese a que Apple y Samsung mantienen una de las rivalidades más conocidas en el mundo tecnológico contemporáneo, la empresa de Cupertino, California, estaría dando pasos hacia un importante cambio en el estado de las cosas.

Dicho cambio tendría como escenario nada más y nada menos que la creación del iPhone 18. En ese sentido, la construcción del nuevo teléfono inteligente tendría una inusitada participación de Samsung, que podría pasar de enemigo a aliado fundamental.

¿Qué se sabe de las cámaras del iPhone 18 y Samsung?

Luego de varias ediciones, contando con Sony como principal proveedor de los sensores para la cámara de los iPhone, la compañía fundada por Steve Jobs estaría en búsqueda de diversificar su red de tecnología y proveedores, según recoge el portal especializado en filtraciones Mac Rumors.

Otro medio tecnológico que cubre a la empresa coreana, Sam Mobile, destacó los movimientos de la empresa que serían una muestra clara de sus intenciones. Así las cosas, Samsung anunció una gran convocatoria de empleo y una millonaria inversión para su planta en Austin, Texas, que asciende a los 19.000 millones de dólares.

Mac Rumors destaca que la producción de sensores más avanzados en este espacio permitirá a futuro que la cámara del iPhone tenga a una mayor capacidad de captura de la luz y los detalles, bien sea en la noche o en lugares oscuros.

Por su parte, Sam Mobile destaca que los nuevos sensores de Samsung en los iPhone servirán para mejorar servicios fundamentales como el enfoque automático y la estabilización de la imagen.

¿Samsung mejorará la memoria del iPhone 18?

De acuerdo con la información difundida por varios medios de tecnología, entre ellos Xataka, Apple piensa contar también con Samsung como un salvavidas en medio de la exorbitante subida de precios de la memoria RAM a nivel global.

En ese sentido, Samsung está a punto de convertirse en el principal suministrador de la memoria LPDDR5X que usaron los próximos modelos de iPhone. Se cree que este cambio va a garantizar el uso de múltiples aplicaciones y tareas sin ningún inconveniente ni fallo.

El medio tecnológico explica que el desarrollo de la inteligencia artificial genera un mayor procesamiento de datos antes de enviar la información a la nube. De esta manera, la memoria de Samsung ser convertiría en una solución perfectamente equilibrada en el consumo de energía y estable, para mayor autonomía y menos riesgo de calentamiento.