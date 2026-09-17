Inteligencia Artificial: por un uso ético, responsable y consciente en la defensa pública colombiana

Colombia

La Defensoría del Pueblo lanzó la “Guía de Uso Ético de la Inteligencia Artificial para la Defensa Pública”, una herramienta de orientación sobre el uso de estas tecnologías con un enfoque de derechos humanos y garantías constitucionales para los defensores.

La inteligencia artificial ya hace parte de la transformación de la justicia, pero su uso en la defensa pública debe tener limitaciones. Es por esto que la guía establece que el uso de IA debe ser tener siempre supervisión humana, verificar la información proporcionada, proteger los datos personales, y prevenir los sesgos y errores que se puedan presentar.

Los modelos automatizados de tecnología generalmente procesan información, pero no pueden tomar decisiones con dignidad humana o responsabilidad jurídica, ya que esa es una tarea de los humanos.

“Su uso debe caracterizarse ante todo por ser ético, responsable y consciente de las limitaciones que aún tiene este tipo de tecnología, un uso que complemente, pero nunca sustituya el juicio humano”, expresado en la guía de la Defensoría del Pueblo 2026.

Modelo propuesto por la entidad

La guía desarrollada por la Defensoría del Pueblo brinda principios claros, orientaciones y ejemplos concretos de buenas prácticas y herramientas para que las y los defensores públicos que decidan implementar sistemas de IA para apoyar sus labores, y puedan hacerlo reconociendo las limitaciones y los riesgos.

Adicionalmente el documento pretende:

Brindar criterios prácticos para verificar en qué casos se puede o no usar la IA como apoyo de las labores de defensa pública. Prevenir futuras afectaciones a los derechos de las personas que buscan el acompañamiento de la entidad cuando se haga uso de los servicios de IA. Fomentar el aprendizaje continúo sobre las oportunidades y amenazas de los sistemas digitales automatizados en la defensa pública. Promover el uso responsable de las herramientas tecnológicas para garantizar la rendición de cuentas y la preservación del criterio profesional en todas las actuaciones de defensa. Asegurar que la innovación tecnológica contribuya al fortalecimiento de la dignidad humana, la equidad y la justicia social.

El documento establece una forma de utilizar la inteligencia artificial de manera ética, responsable y segura con relación con el sistema de justicia.

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