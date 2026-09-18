La tecnología empieza a cerrar la brecha entre administración y contabilidad en las copropiedades

Administrar una propiedad horizontal implica mucho más que cobrar cuotas de administración. Cada mes deben gestionarse pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, fondos con destinación específica, comprobantes contables, presupuestos, cartera, contratos y solicitudes de residentes. Sin embargo, una parte importante de estos procesos todavía se realiza mediante archivos separados, correos electrónicos y documentos que no siempre se actualizan al mismo tiempo.

El reto adquiere una dimensión relevante en un país cada vez más urbanizado. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, Colombia contaba con aproximadamente 13,1 millones de viviendas ocupadas y el 33,1% correspondía a apartamentos.

Aunque no todas estas unidades se encuentran necesariamente sometidas al régimen de propiedad horizontal, la cifra ayuda a dimensionar el número de personas que dependen de una gestión coordinada de edificios y conjuntos residenciales.

La Ley 675 de 2001 regula los inmuebles en los que confluyen bienes privados y bienes comunes, además de establecer responsabilidades para las asambleas, los administradores y los demás órganos de dirección de las copropiedades.

En la práctica, esto significa que administrar un conjunto también exige conservar información verificable, respaldar las decisiones y garantizar que los recursos colectivos puedan ser consultados y explicados.

La discusión se volvió especialmente visible durante 2026, cuando los ministerios de Vivienda y Trabajo recordaron que las cuotas de administración no aumentan automáticamente en función del salario mínimo o del índice de precios al consumidor.

La Asamblea General de Copropietarios es la encargada de aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos y, con base en este, determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias. La decisión, por tanto, debe estar sustentada en la realidad financiera de cada copropiedad y no únicamente en un indicador externo.

Este contexto está acelerando la adopción de herramientas que conectan la operación administrativa con la contabilidad. La principal transformación no consiste únicamente en reemplazar el papel por una pantalla, sino en conseguir que el administrador y el contador trabajen sobre una misma fuente de información, actualizada a medida que ocurren los movimientos.

“En muchas copropiedades el problema no es que falte información, sino que está fragmentada. El administrador trabaja con un archivo, el contador con otro y el consejo recibe una fotografía cuando el mes ya terminó. Cuando todos operan sobre la misma base, la conversación deja de girar alrededor de cuál cifra es correcta y puede concentrarse en qué decisión tomar”, explica Daniel Laverde, vocero de Properix, una plataforma tecnológica que opera en Colombia e integra la gestión administrativa, contable y financiera de las propiedades horizontales en un solo lugar.

Del cierre mensual a la gestión en tiempo real

Tradicionalmente, algunos administradores deben esperar a que finalice el período contable para conocer la ejecución del presupuesto, el estado de los fondos o el comportamiento de la cartera. Cuando los datos están integrados, es posible generar reportes durante el mes y detectar con mayor anticipación desviaciones en los gastos, pagos pendientes o necesidades de flujo de caja.

La automatización también está cambiando actividades repetitivas como la liquidación de cuotas, la conciliación de recaudos y la emisión de comprobantes.

Esto no elimina la supervisión humana, pero reduce la digitación duplicada y permite que administradores y contadores concentren más tiempo en el análisis, la planeación y la rendición de cuentas.

Para los residentes, la digitalización puede traducirse en procesos más claros. Consultar el estado de cuenta, informar un pago o identificar el origen de un cobro deja de depender exclusivamente de una llamada, un mensaje o una revisión manual. La información puede estar disponible de manera permanente y conectada con los registros administrativos y contables de la copropiedad.