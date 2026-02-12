iOS 27: Listado de modelos de iPhone que recibirán el nuevo sistema operativo anunciado por Apple

La industria tecnológica de consumo se mueve a un ritmo vertiginoso, con más dispositivos, actualizaciones y funciones desarrolladas al dictamen de avances novedosos y revolucionarios, como la inteligencia artificial.

Le podría interesar: iPhone 18: Apple sorprende a todos con inesperada alianza con su competencia más grande

De esta manera, en el campo contemporáneo de los teléfonos inteligentes, es frecuente la adaptación de los sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, a las necesidades de los usuarios surgidas en el auge de las nuevas tecnologías. En este marco, Apple es una de las compañías que busca liderar el mercado con decisiones vanguardistas, ambiciosas y, en ocasiones, arriesgadas.

Este fue el caso de iOS 26, un sistema que trajo el lenguaje visual Liquid Glass, que aprovecha las propiedades ópticas del vidrio real para generar elementos más dinámicos, con una mayor sensación de fluidez, profundidad y adaptación al movimiento.

¿Qué novedades tendrá el nuevo iOS 27?

Aunque características como el Liquid Glass que introdujo iOS 26 pueden llegar a marcar un antes y un después para los nuevos usuarios apegados al diseño y las tendencias, para otros usuarios pueden resultar controversiales en términos de usabilidad y accesibilidad debido al aspecto translúcido de los elementos.

Además, en internet son evidentes las quejas de los usuarios en cuanto a constantes caídas del sistema, lentitud y demás problemas de adaptación, especialmente en modelos menos recientes. De acuerdo con Cult of Mac, esta situación se ha visto reflejada en una adopción más baja que en años anteriores, con muchos usuarios optando por permanecer en iOS 18, la versión previa.

Lea también: iPhone 18: Se filtran los nuevos diseños y colores que traería Apple para el 2026

En ese sentido, según reporta el periodista de Bloomberg Mark Gurman, Apple se centrará para iOS 27 en la corrección de errores, ajustes al diseño y, en general, novedades modestas. Así las cosas, aunque no se esperan grandes noticias de Apple Intelligence (sistema de IA de Apple), como destaca Hipertextual, se ha dado a conocer que el asistente Siri tendrá un nuevo nivel de personalización con una interfaz tipo chatbot, a la Gemini o ChatGPT.

¿Cuáles son los iPhones que actualizarán a iOS 27?

Aunque no se ha confirmado oficialmente cuáles son los equipos que recibirán la nueva actualización, algunos detalles clave en cuanto a la tecnología utilizada y el tiempo de soporte dan pistas clave en cuanto a los iPhone que recibirán iOS 27.

Pese a que no existe una política de actualización de facto por parte de la compañía, el manejo reciente permite establecer un periodo de 6 a 7 años de actualizaciones del sistema, sumado a por lo menos 2 años adicionales en los que se suministran parches de seguridad críticos.

Siguiendo este ciclo y teniendo en cuenta los celulares que cuentan con el chip A14 Bionic (o superior), fundamental para las nuevas funciones, estos serían los celulares a los que podría llegar la actualización:

iPhone 18 (2026): iPhone 18, 18 Plus, 18 Pro, 18 Pro Max

iPhone 18, 18 Plus, 18 Pro, 18 Pro Max iPhone 17 (2025): iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air iPhone 16 (2024): iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max iPhone 15 (2023): iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max iPhone 14 (2022): iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max iPhone 13 (2021): iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max iPhone 12 (2020): iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max iPhone SE (tercera generación, 2022): iPhone SE (3.ª gen.)

Algunos teléfonos muy recordados y aún usados se quedarían sin actualizaciones mayores a partir de iOS 27, quedando limitados a iOS 26 y sus variantes de seguridad; tal es el caso de la serie iPhone 11 e iPhone SE (segunda generación), ambos con chip A13.

De igual manera ocurre con modelos que perdieron el soporte con la llegada de iOS 26, como es el caso del iPhone XS y XR.