🔴EN VIVO Lanzamiento iPhone 18 PRO HOY: Siga EN DIRECTO transmisión completa del Apple Event 2026

Este miércoles, 9 de septiembre, Apple hace el lanzamiento del iPhone 18 en sus versiones Pro y Pro Max, además de su primer celular plegable. También presentará a su nuevo director ejecutivo, John Ternus.

Lea aquí: El primer iPhone plegable, una prueba de fuego para Apple y su nuevo CEO

A partir de las 12:00 del mediodía, todas las personas pueden conectarse con la transmisión del lanzamiento del nuevo iPhone:

¿Qué novedades trae el iPhone 18 y sus versiones Pro y Pro Max?

El diseño del iPhone 18 sería similar a su antecesor, el 17 y sus versiones pro. Para este nuevo lanzamiento se espera que se mantenga el aluminio como el material principal para su fabricación.

De otro lado, los cambios principales en su diseño serán:

Una isla dinámica más pequeña.

Colores

Pantalla con mayor espacio.

Disminuiría la diferencia de color entre el cristal de la pantalla y su marco de aluminio.

La cámara tendría una apertura variable, mejorando notablemente los videos y fotos. Este podría ajustarse de forma manual para controlar la entrada de luz al dispositivo.

Colores del iPhone 18, Pro y Pro Máx

Según algunas versiones filtradas, el tono cereza oscuro será la gran revelación de la marca para acompañar el iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max. No obstante, colores más tradicionales como gris, plata y azul niebla también estarán presentes.