Colombia registró 10 billones de intentos de ciberataques y el sector empresarial el más afectado

Desde el año pasado se registraron más de 10 billones de intentos de ciberataques, según FortiGuard Labs, mientras que en el primer trimestre de 2026 las organizaciones recibieron en promedio 2.803 ataques por semana.

Estas cifras han puesto en alerta la seguridad digital entre las prioridades de las organizaciones, para detectar vulnerabilidades antes de que puedan ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.

El riesgo no se limita al robo de información. Un ataque puede comprometer redes, aplicaciones, cuentas de usuarios y servicios en la nube, además de generar interrupciones en la operación de una compañía.

Como medida de seguridad, ya se están incorporando procesos que permiten revisar de manera periódica sus sistemas y comprobar qué tan preparados están frente a un ataque.

Entre estas medidas se encuentran las evaluaciones de vulnerabilidades y las pruebas de hacking ético, que simulan ataques para identificar puntos débiles.

Estas evaluaciones permiten encontrar, por ejemplo, programas desactualizados, configuraciones inseguras o fallas en la infraestructura. Con estos resultados, las organizaciones pueden determinar cuáles problemas requieren atención inmediata y corregirlos antes de que sean utilizados por un atacante.

En las pruebas de hacking ético, especialistas intentan ingresar a los sistemas bajo condiciones controladas. El ejercicio permite identificar fallas que no necesariamente aparecen en una revisión convencional y comprobar si los mecanismos de protección están funcionando.

La seguridad también se está extendiendo a las aplicaciones, las redes corporativas, los sistemas de autenticación y los servicios alojados en la nube, debido a que cada uno de estos espacios puede convertirse en un punto de entrada para un ataque.

Así mismo, especialistas en ciberseguridad recomiendan fortalecer la prevención y no limitar la protección a herramientas tradicionales. Revisar periódicamente los sistemas, identificar vulnerabilidades, realizar pruebas de seguridad y mantener un monitoreo constante son algunas de las medidas que pueden ayudar a detectar una amenaza a tiempo.

Según el experto en ciber seguridad Nicolás Escandón, gerente general de Secure Soft en Colombia, compañía que hace parte de Gtd Colombia, explica que uno de los principales retos es identificar los riesgos antes de que sean aprovechados por los atacantes.

“Hoy las amenazas evolucionan con rapidez y ninguna medida aislada es suficiente. La ciberseguridad debe entenderse como un proceso permanente que combine prevención, validación, monitoreo y capacidad de respuesta”, señaló.

Una de las herramientas que evitan problemas de ciberseguridad es el monitoreo permanente de redes y sistemas. Esto permite identificar accesos inusuales, cambios inesperados o comportamientos que puedan indicar un intento de intrusión y activar una revisión antes de que el incidente avance.

Por ejemplo, organizaciones como Gtd Colombia, ya cuentan con el Centro de Excelencia en Ciberseguridad. Allí se analizan alertas provenientes de diferentes sistemas y se utilizan herramientas de inteligencia artificial para apoyar la identificación de posibles amenazas.

Los expertos también recomiendan que las empresas tengan identificados sus sistemas que puedan ser vulnerables y que de esta manera puedan con anticipación definir cómo actuar ante una alerta.

La rapidez en la detección y respuesta puede ser determinante para reducir el impacto de un ataque sobre la información que puede llegar a afectar la continuidad de las operaciones, la estabilidad de sus empleados y la misma economía colombiana.