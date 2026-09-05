CRC advierte riesgos por integración de Claro y Azteca: fortalece conectividad pero subirían precios

Juez niega tutela presentada por Claro en contra de la CRC por el tema de dominancia. Foto: Colprensa( Thot )

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió su concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la operación de integración empresarial entre la empresa de telefonía Claro y TV Azteca. Allí señala que esta integración traería oportunidades para ampliar la capacidad, cobertura y calidad de las redes, pero también riesgos derivados del control de una infraestructura de la que dependen operadores que compiten con Comcel (Claro).

La entidad advierte especialmente un riesgo en el acceso de la infraestructura, pues sería el único proveedor de conectividad en distintas zonas del país.

Y es que la empresa de telefonía pasaría a administrar las 874 rutas de Azteca y sería el único proveedor de conectividad por fibra óptica en 778 de ellas. Esta situación podría incrementar la dependencia de operadores que utilizan esa infraestructura y que, al mismo tiempo, compiten con COMCEL en los mercados minoristas de servicios fijos y móviles.

En este mismo sentido, advierte que el posible estrechamiento de márgenes si las condiciones de acceso a la infraestructura se deterioran o el insumo mayorista se encarece para otros operadores mientras Claro fortalece su posición en el mercado minorista.

Por otra parte, afirma que a integración también puede generar beneficios importantes. La incorporación de esta infraestructura podría ampliar la capacidad y cobertura de transporte de COMCEL, aumentar la redundancia de las redes ante fallas, permitir mayores velocidades y facilitar la expansión y modernización de las redes 4G y 5G.

¿Aumentaría el costo para los usuarios?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) afirmó que la operación puede reducir costos y mejorar las condiciones de prestación de los servicios de COMCEL. Sin embargo, las simulaciones realizadas por esa entidad muestran que esas eficiencias no necesariamente se trasladarían a menores precios para los usuarios.

Es decir, “los precios podrían incluso aumentar”. “Al mismo tiempo, un incremento en el costo del transporte mayorista para los competidores de COMCEL podría reducir sus márgenes y afectar su capacidad para competir”, señaló la entidad.

La decisión final la tomará la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ante ello, la entidad asevera que “si la SIC decide autorizar la integración con condicionamientos, la CRC considera necesario que las medidas preserven condiciones efectivas de acceso a la infraestructura, mantengan o mejoren los compromisos asociados al Plan Nacional de Fibra óptica y mitiguen los riesgos competitivos identificados”.