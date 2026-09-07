Air-e Intervenida construirá nueva subestación eléctrica en Santa Lucía, Atlántico

Un nuevo paso para avanzar en la construcción de la nueva subestación eléctrica de Santa Lucía se dio luego de una reunión del agente Especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade con el alcalde de esta localidad, Edward Ecker Martínez.

En la mesa de trabajo se logró dar vía libre al uso del lote, en donde se construirá la instalación eléctrica que permitirá dignificar la vida de 3.758 familias con un servicio de energía eficiente, confiable y para todos.

Este proyecto, que contempla dos etapas de ejecución, fue posible gracias a mesas técnicas de concertación entre la empresa Air-e Intervenida, Alcaldía de Santa Lucía, Gobernación del Atlántico y demás autoridades locales, revisando alternativas que lograran garantizar soluciones concretas para las dificultades en el suministro.

¿Cuáles serán las dos etapas?

La primera etapa que corresponde a la construcción de una subestación provisional incluirá un transformador de 4MVA que permitirá el aumento de carga y disminuir las sobrecargas que, actualmente, afectan la prestación del servicio de energía en la población. Esta etapa la realizará la empresa Air-e Intervenida.

Para el mediano plazo se determinó la puesta en marcha de una subestación permanente, que estaría lista el próximo año, con el objetivo de dar mayor confiabilidad en el servicio y atender nuevas demandas de energía de colegios, empresas, proyectos agrícolas y construcción de viviendas.

Además, esta subestación contará con una capacidad de 12,5 MVA y será financiada con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).

“Logramos concertar la forma jurídica para que 3.758 familias salgan beneficiadas con mejoras energéticas y tengan buenas condiciones de vida. Tenemos aproximadamente tres meses negociando este acuerdo y, hoy, es una realidad”, indicó Edward Ecker Martínez, alcalde de Santa Lucía.

Conforme a los nuevos lineamientos establecidos por el nuevo Agente Especial, Ramiro Castilla Andrade, la empresa diseñará una hoja de ruta que permita fortalecer las redes eléctricas, modernizar la infraestructura, optimizar la operativa y atender los sectores que registren un mayor número de dificultades.

“Queremos una empresa más cercana, que escuche a las comunidades, dialogue con sus líderes y construya soluciones de manera conjunta. El propósito es que las acciones que emprendamos se traduzcan en un mejor servicio y una atención más efectiva”, indicó Castilla Andrade.