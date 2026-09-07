Campesinos del Atlántico no han podido sembrar por fuerte sequía. EFE/Ricardo Maldonado Rozo / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

La prolongada sequía que afecta al departamento del Atlántico continúa generando preocupación entre las comunidades campesinas. La disminución de las fuentes de agua ha dificultado el abastecimiento para las familias rurales y para los animales, aumentando las dificultades en el campo.

Uno de los principales impactos está relacionado con la producción agrícola, pues los campesinos aseguran que no han podido iniciar las siembras de productos como yuca, maíz, guandú y auyama, cultivos fundamentales para la economía y la alimentación de muchas familias.

Sonia Fontalvo, presidenta seccional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), señaló que la situación requiere atención debido a las consecuencias que puede generar en el sector rural.

“Estamos pidiendo que se atienda esta situación y que se garantice el abastecimiento de agua en las zonas más críticas. No hay agua, la comunidad necesita que lleven agua potable y que se tomen medidas urgentes, porque los animales se están muriendo. La Secretaría de Gestión del Riesgo no ha respondido ante esta problemática. Hemos visto animales en condiciones lamentables, con desnutrición y sin fuerzas para levantarse. Es una situación muy dolorosa y triste para los campesinos que estamos viviendo esta realidad”, expuso.

Los productores hacen un llamado a las autoridades para implementar medidas que permitan garantizar el acceso al agua y apoyar a las familias campesinas mientras continúan las condiciones de sequía en el departamento. La preocupación aumenta ante el riesgo de una reducción en la producción de alimentos durante los próximos meses.