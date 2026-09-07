Juez vuelve a negar solicitud de revocatoria del principio de oportunidad de Day Vásquez

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla desestimó la solicitud del abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda. Así las cosas, la expareja del hijo del presidente de la República podrá seguir con los beneficios del principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.

Indicó que no estaban legitimados para presentar la petición y que fue formulada de manera extemporánea.

Hay que indicar que, desde abril, Day Vásquez permanece sin medida de aseguramiento no privativa de la libertad y permanece fuera del país.

Precisamente, un Juzgado indicó que Day Vásquez ha cumplido con el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.