Juez vuelve a negar solicitud de revocatoria del principio de oportunidad de Day Vásquez
La solicitud fue interpuesta por el abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla desestimó la solicitud del abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda. Así las cosas, la expareja del hijo del presidente de la República podrá seguir con los beneficios del principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.
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Indicó que no estaban legitimados para presentar la petición y que fue formulada de manera extemporánea.
Hay que indicar que, desde abril, Day Vásquez permanece sin medida de aseguramiento no privativa de la libertad y permanece fuera del país.
Precisamente, un Juzgado indicó que Day Vásquez ha cumplido con el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.