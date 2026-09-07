Uniatlántico define su rumbo con primer Consejo Superior del nuevo Gobierno

Con la posesión de Maribel Castro Flores como delegada del Ministerio de Educación Nacional, avanza la primera sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico bajo el nuevo Gobierno nacional.

La jornada analiza iniciativas para fortalecer la calidad académica y ampliar las oportunidades para los más de 23.000 estudiantes de la institución.

Este 7 de septiembre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, se dio inicio a la primera sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico con el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, un espacio en el que se abordan iniciativas estratégicas encaminadas a continuar fortaleciendo los procesos académicos, administrativos y de infraestructura de esta institución de educación superior.

Durante la jornada tomó posesión como delegada de la ministra de Educación Nacional Maribel Castro Flores, exsecretaria de Educación del Atlántico, quien se integra al máximo órgano de dirección de la Universidad del Atlántico y participará en las deliberaciones relacionadas con el presente y el futuro de la institución.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, participa como presidente del Consejo Superior y reiteró el compromiso del Gobierno departamental con el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico, institución que actualmente beneficia a más de 23.000 estudiantes y que representa uno de los principales pilares de la educación superior pública en la región Caribe.

En la sesión participan, además, los representantes de los egresados, estudiantes, exrectores y docentes, junto con la delegada del Ministerio de Educación Nacional, el gobernador Eduardo Verano y el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, quienes avanzan en el análisis de los diferentes puntos incluidos en el orden del día.

Entre las iniciativas que serán estudiadas se encuentra el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el programa académico de Ingeniería Civil, adscrito a la Facultad de Ingeniería. Esta propuesta busca ampliar la oferta académica de la Universidad del Atlántico y responder a las necesidades de formación profesional que demanda el departamento y la región.

También hace parte de la agenda el proyecto mediante el cual se da apertura a la convocatoria para la designación de decanos y decanas de las diferentes facultades de la institución, proceso que permitirá avanzar en la conformación de los equipos académicos y administrativos que acompañarán el desarrollo de la Universidad.

Otro de los asuntos que será debatido corresponde a la convocatoria para la elección del representante del sector productivo y su suplente ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para el período 2026-2028, así como la definición del respectivo cronograma electoral.

El Consejo Superior también estudia iniciativas relacionadas con la planeación institucional y el fortalecimiento de la calidad. Entre ellas se encuentra, en primer debate, la aprobación del Plan Integral de Cobertura Convencional (PIC-CO) 2026 y del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2026.

Asimismo, avanza el segundo debate del proyecto mediante el cual se aprueba el Plan Integral de Cobertura con Enfoque Territorial (PIC-ET) 2026, instrumento orientado a fortalecer las estrategias de acceso y cobertura de la educación superior, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades del territorio.

Avanzan obras para fortalecer la infraestructura universitaria

En el marco de los esfuerzos del gobernador Eduardo Verano para respaldar el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico, la Gobernación del Atlántico adelanta importantes obras de infraestructura que buscan generar nuevos y mejores espacios para la comunidad universitaria.

La modernización y repotenciación del edificio Santo Domingo, en la sede Centro de la Universidad del Atlántico, ya entró en una nueva etapa. Después de las labores de demolición y cimentación, comenzaron a levantarse las estructuras de acero y las varillas que darán forma a los ocho pisos del nuevo edificio, una intervención que transformará este espacio académico, cultural y administrativo.

La obra hace parte del Plan Integral de Infraestructura de la Universidad del Atlántico, una estrategia que supera los $148.304 millones y que tiene en la sede de la carrera 43 uno de sus principales escenarios. Los recursos son financiados con aportes de la estampilla Prociudadela de la Gobernación del Atlántico y del Sistema General de Regalías (SGR).

En la sede Centro se ejecutan proyectos por $125.000 millones, orientados a consolidar un nuevo polo académico, cultural y administrativo para el departamento.

La nueva edificación tendrá aproximadamente 14.500 metros cuadrados de construcción, un sótano con capacidad para 200 vehículos y ocho pisos destinados a una amplia oferta académica.

El proyecto contempla 70 aulas, además de espacios administrativos, biblioteca, auditorio y cafeterías, infraestructura que permitirá ampliar y modernizar los ambientes destinados a la formación de los estudiantes.

Con estas obras y las decisiones que se adopten en el Consejo Superior, la Gobernación del Atlántico ratifica su propósito de seguir acompañando a la Universidad del Atlántico en la construcción de una educación superior pública con mayor calidad, cobertura y mejores condiciones para sus estudiantes.