¿Dónde se va la luz este martes 8 de septiembre en el Atlántico? Entérese aquí

Air-e Intervenida informó que durante la jornada se adelantarán obras de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, con el fin de fortalecer la prestación del servicio en el Atlántico.

En el corregimiento de Salgar se realizarán trabajos de instalación de postes y redes entre las 8:10 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Las labores estarán concentradas en los sectores comprendidos entre las calles 7 y 9D, con carreras 5A a la 7.

Intervenciones en Barranquilla y Campo de la Cruz

En el barrio Limoncito de Barranquilla, específicamente en la calle 92 con carrera 70, se ejecutarán adecuaciones menores en la infraestructura eléctrica. Estos trabajos están programados desde las 8:05 de la mañana hasta las 5:55 de la tarde.

Asimismo, en el municipio de Campo de la Cruz, en el barrio San José del Norte, se realizará la adecuación de un punto de conexión de red en la calle 9 con carrera 15. Esta intervención se desarrollará entre las 9:07 de la mañana y las 4:07 de la tarde.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa señaló que estas actividades hacen parte del plan de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas. Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos para evitar afectaciones en sus actividades diarias.