Sebastián Viera tras debut como DT del Junior: “Encontramos un plantel descompensado en posiciones”

Sebastián Viera se estrenó como director técnico del Junior con un resultado que no fue el esperado. En el Romelio Martínez, el conjunto barranquillero terminó rescatando un empate agónico (3-3) al minuto 90 gracias a una anotación de Jesús Rivas, pues al 80′ Darwin López había puesto el 2-3 para Jaguares.

Si bien el equipo terminó sumando, sigue quedando al debe pensando en la clasificación a los cuadrangulares del campeonato. El conjunto rojiblanco no conoce la victoria en el semestre y se ubica en la zona baja de la tabla con apenas 3 puntos.

¿Qué dijo Sebastián Viera tras el empate?

El uruguayo fue autocrítico en su primer partido al frente del equipo en el que es ídolo por sus más de 600 partidos y los títulos logrados como arquero. Aseguró que le gustó lo que vio en el primer tiempo y parte del complemento, pero reconoció que después se vinieron abajo desde lo físico.

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“El partido fue raro. Muy accidentado. La mayoría de los cambios los tuvimos que hacer por necesidad, por lesiones o golpes. No fue fácil, el planteamiento lo hicimos bien en el primer tiempo. Queríamos hacer un bloque corto presionando en zona 3. Los ahogamos continuamente, vino el nuestro rápido y después viene el nuestro en una jugada aislada. El primer tiempo debimos habernos ido arriba. Nos gusta jugar con la intensidad del primer tiempo. Le doy las gracias a los jugadores míos, porque en tres días intentamos hacer hasta lo que pudieron. Hay que adaptarnos a jugar con la intensidad. Esto no es de dos tres días, esto es fútbol profesional y queremos jugar como jugamos en el primer tiempo”, inició diciendo.

Asimismo, manifestó que le gustó lo que vio de sus jugadores, comenzando por el sacrificio y la intensidad. “Lo que más me gustó es que tuvimos un bloque mientras tuvimos piernas, que íbamos a quebrar adelante y no tirábamos para atrás, siempre con la mentalidad de ir y quitar el balón. Me gustó el sacrifico de los jugadores y faltan cosas, ahora tenemos una semana y vamos a trabajar. Hoy teníamos que haber ganado, se nos escapan dos puntos, pero no podemos recriminarnos. Es seguir corrigiendo, seguir trabajando y que nos veamos mejor partido a partido, hoy se nos escaparon dos puntos y lo perdimos”.

Un plantel descompensado

Viera aseguró que se encontró con un plantel poco equilibrado en las posiciones. Manifestó que cuentan con muchos extremos y pocos laterales, por lo que deberán apelar a jugadores del equipo sub-20, ante la baja que tendrán por la partida de Daniel Socorrás.

“Socarras ahora tiene que irse a la selección, nos vamos a quedar solo con dos laterales. Hay que ver qué tenemos y subir sub-20. Hay que formar laterales, crearlos. Encontramos un plantel un poco descompensado en las posiciones. El plantel tiene muchos extremos y tenemos dos laterales, ahora vamos a tener un extremo y uno derecho, entonces es un problema para revisar. Hay que buscar soluciones, no es buscar culpables, hay que ver lo que tenemos, pero hay que poner los pechos a las balas y salir adelante”, dijo al respecto.

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Finalmente, manifestó que confía encontrar en el equipo la idea que quiere plasmar para lograr la clasificación a los cuadrangulares.

“Ya nosotros lo veníamos viendo al equipo y no es nuevo para nosotros cómo está el equipo. En tres días quisimos trabajar para mostrar algo de lo que queremos, tratar de corregirlo es la mayor problemática, ahora tenemos un trabajo en el cual ya tenemos microciclo pensando, mirando lo que tenemos que atacar, los problemas que hay que atacar. El grupo, desde que llegué acá, ha mostrado disposición, por eso en tres días ya salieron cosas. Confío en este grupo plenamente, hay una calidad muy buena y están totalmente abiertos a trabajar y a hacer lo que nosotros les pedimos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Junior ha jugado seis partidos (18 puntos posibles) y apenas ha obtenido 3 puntos, cercano al 16%. Por lo tanto, tienen la premura de comenzar a sumar de a tres para lograr la clasificación a la siguiente fase.

El próximo juego del Tiburón será ante Alianza el sábado 12 de septiembre desde las 8:20 p.m. en calidad de visitante.