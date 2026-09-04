Asesinan en Cali a lideresa juvenil que trabajaba contra el reclutamiento de menores

Cali, Valle del Cauca

Alejandra Moreno Paz formaba parte del programa Jóvenes en Paz y lideraba procesos artísticos y culturales como integrante del colectivo Ingenio Musical del Centro Cultural Brisas de Mayo, enfocados en brindarles a niños, niñas y jóvenes alternativas frente al reclutamiento y la criminalidad.

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El crimen ocurrió a las afueras del Centro Cultural Brisas de Mayo, donde recibió múltiples heridas con arma blanca que le causaron la muerte pese a haber sido auxiliada.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana AT 012/25 sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en Cali por el accionar de estructuras armadas y organizaciones criminales como el ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo (EGC) y bandas de carácter local, en una zona bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército.

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Con este trágico suceso, Indepaz señala a Alejandra Moreno Paz como la lideresa social número 105 asesinada en Colombia durante el 2026.

Las autoridades competentes deberán esclarecer el crimen con prontitud y determinar si existe alguna relación entre el asesinato y su labor comunitaria. De manera preliminar, la investigación apunta a un posible hecho pasional, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por las autoridades.