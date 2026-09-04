Asesinan en Cali a lideresa juvenil que trabajaba contra el reclutamiento de menores
El homicidio de Alejandra Moreno Paz, lideresa juvenil de Brisas de Mayo en la comuna 20 de Cali, ha generado profundo rechazo y preocupación entre las organizaciones sociales de la región.
Cali, Valle del Cauca
Alejandra Moreno Paz formaba parte del programa Jóvenes en Paz y lideraba procesos artísticos y culturales como integrante del colectivo Ingenio Musical del Centro Cultural Brisas de Mayo, enfocados en brindarles a niños, niñas y jóvenes alternativas frente al reclutamiento y la criminalidad.
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El crimen ocurrió a las afueras del Centro Cultural Brisas de Mayo, donde recibió múltiples heridas con arma blanca que le causaron la muerte pese a haber sido auxiliada.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana AT 012/25 sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en Cali por el accionar de estructuras armadas y organizaciones criminales como el ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo (EGC) y bandas de carácter local, en una zona bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército.
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Con este trágico suceso, Indepaz señala a Alejandra Moreno Paz como la lideresa social número 105 asesinada en Colombia durante el 2026.
Las autoridades competentes deberán esclarecer el crimen con prontitud y determinar si existe alguna relación entre el asesinato y su labor comunitaria. De manera preliminar, la investigación apunta a un posible hecho pasional, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por las autoridades.