Conmoción en Obando, Valle, por asesinato de tres personas al interior de una vivienda
Dos hombres y una mujer fueron atacados con arma de fuego. Las autoridades investigan una posible confrontación entre estructuras delincuenciales.
Valle del Cauca
Tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda ubicada en el barrio Villa Sol, en la zona urbana del municipio de Obando, Valle del Cauca.
Las víctimas son dos hombres, de 31 y 29 años, y una mujer de 32 años, quienes atacadas con arma de fuego.
“En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron varias vainillas, dos teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los respectivos análisis técnicos y balísticos. Es importante señalar que dos de las personas fallecidas registraban antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas, mientras que la tercera víctima no registra anotaciones” detalló el teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante de Distrito Especial de Policía de Cartago.
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Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible confrontación entre estructuras delincuenciales que tienen injerencia en Obando y otros municipios de la región.