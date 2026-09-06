Luis Suárez marca gol y se harta en Portugal: “Que digan lo que quieran”

Luis Suárez volvió a ser figura en la victoria del Sporting de Portugal por la Liga. El colombiano marcó gol y dio asistencia para el triunfo 2-0 sobre Nacional por la fecha 5 del campeonato local.

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Al minuto 32 del encuentro, Suárez, que fue titular nuevamente, cambió por anotación un penal que sufrió Maxi Araújo y que no tuvo discusión, con un remate del samario fue a la zona derecha del arco. El segundo llegó en el segundo tiempo, al 49′, cuando el delantero de la Selección Colombia recibió un balón largo desde el fondo, entró al área y luego dejó atrás para que Flavio Goncalves solo la tuviera que empujar.

Suárez terminó jugando 67 minutos antes de reemplazar a Fotis Ioannidis. El delantero se retiró con una calificación de 7.5 según Sofascore y llegó a su cuarto gol en la temporada en cinco partidos y la primera asistencia.

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Suárez se cansó de las preguntas de la prensa

En los primeros juegos de la temporada, Suárez recibió algunas críticas por parte de la afición, e incluso estuvo en duda su continuidad en el club. Se dijo que el delantero no estaba cómodo en el club y que buscaba un nuevo aire, aunque terminó quedándose y ha respondido con goles.

Tras ser elegido el mejor del juego ante Nacional, a Suárez lo interrogaron por diferentes temas, y se hartó de las preguntas que le llevan haciendo desde que comenzó la campaña.

Su estado de forma: “He seguido trabajando para volver a estar en plena forma; lo importante de estos goles, tanto en este partido como en el anterior, es que he podido ayudar al equipo a ganar y eso es lo más importante. Se lo pone difícil a los periodistas que querían hablar mucho de mí. Me he dedicado a trabajar, a buscar mi mejor versión, y eso es lo que estoy demostrando”.

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¿Por qué no estaba sonriendo cuando hacía goles?: “Siempre sonrío. Es lo que dijo el entrenador en la rueda de prensa. Sonrío cuando tengo que sonreír; cuando estoy en el trabajo, voy siempre a trabajar, como todo el mundo. En tu día a día, en tu trabajo, no siempre estás sonriendo porque puede que tengas un mal día”.

¿Tuvo algo de verdad el rumor de su salida?: Mi presidente y mi entrenador han hablado mucho de este tema; tanto ellos como yo ya estamos hartos de ver todo lo que se dice sobre mí. La verdad es lo que ha pasado aquí, dentro del campo. Yo hago las cosas dentro del campo. Fuera de él, que digan lo que quieran.

Las conversaciones con Fenerbahce: “Si hay algo que me caracteriza es que no miento. Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana; obviamente, pueden pasar cosas en el mercado, y en ningún momento diré que no pasó, porque pasó. Soy un hombre, miro a la cámara, a todos los aficionados, y ocurrió, pero creo que ya es agua pasada porque no me fui a ningún sitio. Mi cabeza está en el Sporting y ya lo he dicho antes: dentro del campo sigo demostrando que estoy totalmente comprometido con el Sporting”.